Захід відбудеться 7 і 8 червня наживо з дотриманням карантинних обмежень та у режимі онлайн. Трансляцію усіх виступів і обговорень зможе побачити кожен українець – їх спеціально запустять на сторінках Центру протидії корупції і Мережі захисту національних інтересів "АНТС" у фейсбуці та ютубі.

До теми Рада схвалила законопроєкт про викривачів корупції, врахувавши пропозиції Зеленського

Хто буде присутній

Участь підтвердили лідери трьох країн:

Президент України Володимир Зеленський;

новообрана лідерка Молдови Майя Санду;

прем'єр-міністр Латвії Артур Каріньш.

Очікують і на найвпливовіших гостей з США:

держсекретаря Ентоні Блінкена;

заступника генсека НАТО Мірче Джоане;

голову МВФ Крісталіну Георгієву.

• Головна тема конференції

Однією з головних тем буде скандальний "Північний потік-2". Він загрожує не лише Україні, але й усій Європі.

"Унікальне поєднання і стратегічної корупції, тому що "Північний потік-2" – це експорт насамперед корупції, а не газу. Це "газократія" проти демократії; дезінформація, адже скільки "Газпром" кидає грошей, щоб дискредитувати Україну. Ми бачимо правову війну, коли німці змінювали своє законодавство", – зазначила співорганізаторка конференції Ганна Гопко.

Спільне України, Молдови та Грузії

На тлі цієї гібридної війни, яку роздмухала в Європі Росія – Україну, Молдову і Грузію називають трендсетерами регіону. Країни різні за культурою, але схожі ціннісно, зі спільним євроатлантичним шляхом через терни.

Україна, Молдова і Грузія – на зіткненні 2 протилежних геополітичних тектонічних плит. З одного боку – вільної демократичної, з іншого – авторитарно-олігархічної,

– наголосив директор Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер.

"Ці протилежні сили, державні системи потужно зіштовхуються саме у цьому регіоні. Саме у цих трьох країнах і зовнішньо, і внутрішньо тисне Кремль, аби придушити демократію", – додав він.

Однак, на думку Карпентера, останні 15 років ця світоглядна криза торкнулась усіх без винятку. І Європа, і Сполучені Штати Америки після гібридних нападів вже давно у пошуку відповідей на виклики, які та ж Україна проживає чи не щодня.

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І долі саме цих трьох країн – України, Молдови і Грузії – можуть стати визначальними для усіх акторів політичної мапи.

Карпентер вважає, що ключем до успіху є 2 складові:

постійний тиск громадянського суспільства на державу, аби та дотримувалась демократичних норм, боролась з корупцією, з олігархатом, створювала справедливі умови для життя суспільства;

підтримка цього громадянського суспільства міжнародною спільнотою ззовні.

Для цього, власне, і збирають у Києві гостей таких різних рівнів – аби народити у дискусії істину. Говоритимуть від загальних загроз для демократії та кризи верховенства права – до проблем дезінформації, олігархату і тотальної корупції.

Цей форум буде також майданчиком для того, щоб просувати позитивні реформи в Україні, зокрема і судову реформу. Наша ініціатива – запрошення влади для конструктивного діалогу,

– заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Деолігархізація – одна з головних тем

Однією з головних тем обговорення на рівні влади кількох держав і експертного середовища стане якраз системна для України проблема, анонсована президентом Зеленським – деолігархізація.

"Це як вишенька на тортику, ми найцікавіші і найгостріші панелі залишили під кінець. В Україні може народитися рішення, як правильно робити деолігархізацію, яке буде працювати і для інших країн регіону. У нас буде Карен Гріневей, яка 22 роки працювала агентом ФБР і розслідувала олігархів по всьому Радянському Союзі", – наголосила Каленюк.