Маленька українка Мія народилася саме тоді, коли тривали ворожі обстріли міста та лунав сигнал тривоги.
Увага Пологи у воєнний час: покрокова інструкція лікаря
За кілька днів фото з жінкою, яка його годує свою новонароджену дитину у тому ж таки укритті вже розлетілось і стало відомим символом на увесь світ.
У мережі її називають київською Мадонною, оскільки схожість із відомою картиною італійського художника Леонардо да Вінчі неможливо не помітити.
Фахівці кажуть, що картина Леонардо уособлює, можливо, що не по роках сумний і серйозний погляд Дитятка – втілення вічної туги художника за матір'ю.
Київська Мадонна та Мадонна да Вінчі / Колаж 24 каналу
Ukraine is now
Рекламне агентство Banda agency навіть створило спеціальний відеоролик про те, що зараз відбувається у столиці. У нього потрапила й новоспечена мама з укриття.
Зараз Росія атакує наші міста і села.
Зараз наші люди ховаються в бомбосховищах.
Проти них зараз воюють наші воїни.
Зараз час біжить.
діяти. ЗАРАЗ,
– написали під відео у агенції.
Дивіться відео про події у Києві:
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.