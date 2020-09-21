Відомі спортсмени після завершення кар’єри досить часто йдуть у політику і стають партійними лідерами, депутатами або міністрами. Є навіть президент країни – колишній зірковий футболіст.

24 канал у попередньому матеріалі "Зірки спорту у Раді: хто був депутатом і чим прославився" розповів про перших прославлених атлетів у парламенті України. Тепер до вашої уваги продовження – про їхніх вітчизняних послідовників, а також про спортсменів-політиків з інших країн.

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Удари Кличка



Віталій Кличко і Олександр Волков – "друзі-суперники"? / Фото Цензор

Віталій Кличко – один з найкращих бійців в історії боксу. Чемпіон світу за версіями WBO, WBC і The Ring. Єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного чемпіона світу" у важкій вазі за версією WBC. Шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Герой України. Мер Києва і голова Київської міської адміністрації з 2014 року. Лідер партії "УДАР".

Народний депутат 7-го скликання.

Перший політичний виступ Кличка відбувся 12 грудня 2004 року під час… боксерського поєдинку в Лас-Вегасі проти британця Денні Вільямса. Тоді якраз була в розпалі Помаранчева революція. Віталій вийшов у ринг з помаранчевою хусточкою на поясі, а після дострокової перемоги у 8-му раунді – підняв помаранчевий прапор.

Я підтримую боротьбу народу України за демократію проти маніпуляцій, – пояснив свої дії Кличко. – Для мене майбутнє нашого народу дуже важливе!

Офіційний же похід боксера у політику почався в 2006 році, коли він як голова блоку "Пора – ПРП" обирався одночасно до ВР та Київради плюс особисто йшов у мери Києва. Успішними, щоправда, стали лише вибори в Київраду, однак це був почин. Набравшись досвіду і зв’язків, у 2012-му Кличко і його "УДАР" пішли вже у Верховну Раду – і партія показала одразу третій результат! Апетит ще більше розгорівся – і в жовтні 2013-го Віталій сміливо заявив: через два роки піду в президенти України!

Євромайдан-2013/2014 дав Кличку, який був одним із лідерів протестувальників, хороший шанс реалізувати президентські амбіції. Але він відмовився від боротьби за крісло №1 на користь Петра Порошенка, а зробив ставку на практично гарантований виграш київського престолу. З тих пір сидить у ньому міцно і, схоже, не поступиться найближчим часом. Більше того, за даними джерел 24 каналу, зараз близьке оточення Кличка знову наполегливо нашіптує йому про президентство…

До речі, в першій частині матеріалу ми писали про те, як регулярно і вправно використовували свої спортивні здібності та фізичні дані баскетболіст Олександр Волков і борець Ельбрус Тедеєв, коли були депутатами Верховної Ради. Кличко ніколи не брав участі у парламентських бійках. Але одного разу відзначився у штовханині під час депутатства в Києвраді. Причому, за іронією долі, його супротивниками були, в тому числі, Волков і Тедеєв.

Сталося це 13 жовтня 2009 року. Тоді депутати Блоку Кличка блокували трибуну, а їхні опоненти з Блоку Черновецького намагалися прорватися – втім, безуспішно. Тож з Ради їм на допомогу прибуло підсилення на чолі з Волковим і Тедеєвим. Зчинилася бійка, в якій навіть "зрушили з місця" Кличка. Тоді Віталій не на жарт розлютився і голосно прокричав:

Всі відійшли назад! Якщо ще хтось дотронеться до мене… Я попередив кожного!

Бійка в міськраді за участі Віталія Кличка: дивіться відео!

Такі епізоди, звісно, не додають політикам плюсів. І, мабуть, тому у подальшому, як ми вже відзначали вище, Кличко стояв осторонь від бійок і блокувань.

Ігри Іваненка



Володимир Іваненко читає в сесійній залі новини про спорт / Фото УНІАН

Володимир Іваненко – справжній спортивний універсал. Багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу та Європи з пауерліфтингу, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України. Майстер спорту з дзюдо і самбо. Був віцепрезидентом Федерації спортивного більярду України.

Народний депутат 6-го скликання.

Іваненко пішов у депутати в 2007 році – на той момент він займав скромну посаду тренера-викладача ДЮСШ "Вікторія" комітету з фізкультури та спорту Черкаського міськвиконкому. Але мав вагомі чесноти – зокрема, впливових друзів і бізнес-партнерів. Тому отримав хоч і невисокий, але прохідний 142-й номер у списку Блоку Юлії Тимошенко.

До 2010 року голосував в унісон зі своєю фракцією. Але після того, як президентом України став Віктор Янукович, почав грати на боці Партії регіонів – наприклад, 27 квітня 2010 року проголосував за ратифікацію скандальної угоди Януковича – Медведєва щодо продовження базування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Лише черед пів року Іваненко офіційно оформив свої стосунки з регіоналами, перейшовши в їхню фракцію. Тепер в унісон голосував уже з ними – скажімо, за згаданий вище законопроект "Про засади державної мовної політики". Разом з ПР у 2012 році завершив свою каденцію і більше в депутати не подавався.

Заплив Силантьєва



Денис Силаньєв (праворуч) під час блокування трибуни

Денис Силантьєв – уславлений український плавець (стиль батерфляй). Чемпіон світу (перший в історії українського плавання за часів Незалежності) і Європи, чотириразовий володар Кубку світу, срібний призер Олімпіади. Автор 37-ми рекордів України. Прапороносець збірної України на Іграх-2004. Загалом брав участь у чотирьох Олімпіадах.

Народний депутат 8-го скликання.

Після завершення спортивної кар’єри Силантьєв розпочав громадську діяльність – у 2008 році створив "Фонд підтримки молодіжного й олімпійського плавання", який, окрім спортивних програм, займався також проєктами, спрямованими на допомогу сліпим дітям, малечі з дитбудинків і малозабезпесених сімей.

Втім, для енергійного ветерана спорту одного фонду виявилося замало – і в 2012-му він пішов у політику. Балотувався до Верховної Ради як самовисуванець в окрузі №217 (Київ). Посів лише четверте місце, але зупинятися не став. В 2014-му відправився на вибори тепер уже в списку Радикальної партії (№12) – і таки став депутатом.

За традицією, започаткованою спортсменами-попередниками, Силантьєв увійшов до Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Але, на відміну від колег, Денис виявися активним і відповідальним парламентарем – за всю каденцію пропустив лише 10% засідань, 50 разів виступав з трибуни і подав 115 законопроєктів, 19 з яких були ухвалені.

Але й без депутатських "зашкварив" не обійшлося. Дисциплінований і міцний Силантьєв регулярно брав участь у блокуванні трибуни разом однопартійцями. Проте заради справедливості, варто визнати, що в бійках і штовханинах помічений не був. А ось від чого колишньому плавцю не відкараскатися, так це від кнопкодавства…

9 листопада 2017 року Силантєв став одним з антигероїв вечірнього засідання Ради. Тоді депутати з різних фракцій нахабно голосували за колег, а найбільше старалися радикали. За підрахунками громадського руху "Чесно", Ляшко і компанія "вдавалися до неособистого голосування щонайменше 19 разів". При цьому знаменитий пловець використав свої здібні руки для кнопкодавства аж чотири (!) рази.



Денис Силантьєв (праворуч) "копкодавить" / Фото Чесно

Збирався Силантьєв у депутати разом із Радикальною партією (під №15) і в 2019 році. В Раду вони не пройшли. Але, зважаючи на наполегливість колишнього плавця, є передчуття, що про нього – як про політика – ми ще почуємо…

Прийоми Беленюка

Жан Беленюк – титулований український борець (греко-римський стиль). Багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу і Європи, срібний призер Олімпіади-2016. Заслужений майстер спорту України.

Народний депутат 9-го скликання.

Беленюк задовго до депутатства почав проявляти соціальну активність. В 2015 році неодноразово критикував главу Мінмолодьспорту Ігоря Жданова за проблеми з виплатами стипендій провідним атлетам.Також багато галасу наробила історія з квартирою в Києві, яку Беленюку пообіцяли після олімпійського "срібла" і довго не надавали. Жан особисто зустрічався з мером Віталієм Кличком, у кожному інтерв’ю нагадував про невиконану обіцянку… І таки добився свого.

Під час минулих президентських перегонів Беленюк у своєму Instagram відкрито критикував Петра Порошенка, але в той же час писав:

Я не бачу такої політичної партії, яку хотів би підтримати. Насправді я міг би підтримати лише ту партію, представників якої я знаю і на 100% впевнений в їх порядності.

Дещо пізніше така партія, на думку Беленюка, з’явилася – він погодився стати №10 у списку "Слуги народу". Причому хвалився, що його запросив на вибори особисто Володимир Зеленський і пояснював, з якою метою:

Президент побачив у мені людину, якій під силу змінити ситуацію в українському спорті.

Чи зміг Беленюк за рік роботи в Раді хоч щось змінити? Судіть самі: він був суб’єктом подання 18-ти законопроєктів, і лише один з них став чинним – про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України". Хоча треба визнати: Беленюк справді намагався просувати важливі для українського спорту закони – зокрема, про змін до Податкового і Митного кодексів щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

Відзначимо, що Беленюк, на відміну від старшого колеги-борця Тедеєва, не брав участі в парламентських бійках чи блокуваннях трибуни. (Втім, зараз у ВР з її монобільшостю такий розподіл сил, що немає необхідності в силових діях.) Зате менше, ніж через місяць роботи в Раді, зірковий борець став героєм курйозної ситуації, яка згодом стала мемом.



Жан Беленюк заснув у Верховній Раді / bzns.media

18 вересня 2019 року пізно ввечері втомлений, але щасливий Беленюк повернувся з перемогою зі світової першості в Нур-Султані (Казахстан). Тим не менше, зранку наступного дня прийшов у Раду – приймав вітання, спілкувався, голосував... Але потім втома і переліт через часові пояси таки взяли своє – Жан безтурботно заснув прямо в залі засідань. Ввічливі колеги не стали будити тріумфатора, а вмілі фотокореспонденти зробили свою справу…

Стрибок Саладухи



Ольга Саладуха у Верховній Раді / Фото УНІАН

Ольга Саладуха – відома українська легкоатлетка (потрійний стрибок і стрибки в довжину). Чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, бронзова призерка Олімпіади. Заслужений майстер спорту України.

Народний депутат 9-го скликання.

Перша знана спортсменка у Верховній Раді. Досить дивно, що жінок зі світу спорту не обирали раніше. Адже в Україні є багато титулованих і, що важливо, впливових атлеток, які до того ж є вправними менеджерками і організаторками. Тобто фактично – готові кандидатки в депутати! Це, наприклад, славетні "художниці" Альбіна та Ірина Дерюгіни або представниця спортивної гімнастики Стелла Захарова…

Але поки у спортивній депутатській когорті – лише Саладуха. Вона, як і Беленюк, пройшла в Раду за списком партії "Слуга народу" (№57). Безпартійний спортсмен-інструктор Державної прикордонної служби України стала головою підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності комітету ВР з питань молоді і спорту.

Саладуха останнім часом активно працює над важливим питанням фінансування українського спорту на 2021 рік. Пріорітет – гроші для наших атлетів вищих досягнень для добротної підготовки та достойного виступу на Олімпіаді в Токіо. За попередньою інформацією, Міжнародний олімпійський комітет рішуче налаштований провести Ігри вже найближчим літом – навіть якщо буде "карантинний" варіант, тобто – змагання без глядачів.

Справжні і "показушні" політики

Спортсмени в політиці – явище, звісно, не суто українське, а всесвітньо поширене. Згадаємо деяких найповажніших персон.

Мова, звісно, не про таких спортивних "маестро", як Великий глава КНДР Кім Чен Ир, який одного разу на відкритті гольф-клубу вперше в житті взяв ключку – і одразу вразив 11 лунок поспіль! (Так написали північнокорейські ЗМІ, які також запевнили, що це досягнення буде закарбоване у Книзі рекордів Гіннесса.) І мова не про "дзюдоїста" Путіна, "бейсболіста" Чавеса чи "багатоборця" Бердимухамедова…



Джордж Веа на "президентському троні"

Зал спортивної слави

Джордж Веа – чинний президент Ліберії, в минулому – легендарний футболіст національної збірної і кількох європейських топклубів. Найкращий гравець світу за версією ФІФА (1995).

– чинний президент Ліберії, в минулому – легендарний футболіст національної збірної і кількох європейських топклубів. Найкращий гравець світу за версією ФІФА (1995). Арнольд Шварценеггер – колишній губернатор американського штату Каліфорнія (керував 8 років), а також – титулований бодібілдер і кіноактор.

– колишній губернатор американського штату Каліфорнія (керував 8 років), а також – титулований бодібілдер і кіноактор. Мензіс Кемпбелл – колишній лідер партії Ліберальних демократів Великобританії та відомий легкоатлет збірної, учасник Олімпіад і рекордсмен країни.

– колишній лідер партії Ліберальних демократів Великобританії та відомий легкоатлет збірної, учасник Олімпіад і рекордсмен країни. Дана Рейзнієце-Озола – чинна міністерка фінансів Латвії, раніше – депутатка Сейму і міністерка економіки, шаховий гросмейстер – багаторазова чемпіонка і призерка першостей світу і Європи серед дівчат.

– чинна міністерка фінансів Латвії, раніше – депутатка Сейму і міністерка економіки, шаховий гросмейстер – багаторазова чемпіонка і призерка першостей світу і Європи серед дівчат. Вікторія Чміліте-Нільсен – депутатка Сейму Литви, шаховий гросмейстер – чемпіонка і триразова віцечемпіонка Європи.

Зверніть увагу Рада заборонила депутатам мати в підпорядкуванні близьких людей: що це означає

Але найбільше спортсменів у політиці традиційно має Росія.

Хто був депутатом Держдуми Росії?

Перерахуємо лише відомих суперзірок – чемпіонів світу і Олімпіад:

Микола Валуєв, бокс

Олексій Воєвода, бобслей

Валерій Газзаєв, футбол (до речі, екстренер київського "Динамо")

Володимир Драчов, біатлон

Світлана Журова, коньки

Аліна Кабаєва, художня гімнастика

Олександр Карелін, боротьба

Анатолій Карпов, шахи

Павло Колобков, фехтування

Ірина Родніна, фігурне катання

Марат Сафін, теніс

Владислав Третяк, хокей

В’ячеслав Фетісов, хокей

Світлана Хоркіна, спортивна гімнастика

Сергій Чепіков, біатлон

Антон Шипулін, біатлон

Практичної користі від більшості таких "показушних" діячів небагато, але в імперій – свої резони. Таким чином підтримується ще радянський культ – "у спорті ми попереду планети всієї", а тому "найкращі спортсмени повинні представляти народ у владі". До речі, з аналогічною метою до Державної Думи Росії беруть космонавтів.