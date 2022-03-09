Міський голова зазначив, що медики працюють самовіддано. Він дуже вдячний лікарям за це.

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Кличко відвідав одну зі столичних лікарень

Кличко розповів, що 9 березня він відвідав столичну лікарню №7.

Вона стала опорним госпіталем для прийому і порятунку життя поранених – військових та мирних мешканців – з прилеглих до Києва Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля, де тривають бої,

– додав мер.

У цій лікарні оперують поранених, стабілізують їхній стан і скеровують в інші медзаклади Києва для наступної реабілітації. Наразі там працюють 80 медиків, які весь час буквально живуть на роботі.

"За майже 2 тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами. Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм", – зазначив Кличко.

Окрім цього, міський голова заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці, та поспілкувався із захисниками.

"Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо! Разом вистоїмо! Слава Україні!", – підсумував Кличко.

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