Клімкін та глава МЗС Німеччини Маас вирушили на Донбас: фото з гелікоптера

У п’ятницю, 1 червня, міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Гайко Маас вирушили на Донбас до межі з окупованими територіями. На схід України міністри летять на гелікоптері.

Про це у Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"З найкращими пілотами цих Angry Birds (гелікоптери, – ред.) міністри Павло Клімкін та Гайко Маас вирушають до лінії дотику. Покажемо німецьким партнерам жахливі наслідки кремлівської агресії проти України та розв'язної Москвою війни проти усього цивілізованого світу", – написав Макеєв.

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З найкращими пілотами цих Angry Birds міністри @PavloKlimkin @HeikoMaas вирушають до лінії дотику. Покажемо німецьким партнерам жахливі наслідки кремлівської агресії проти України та розв’язної Москвою війни проти усього цивілізованого світу pic.twitter.com/IymsOz1Aj7 — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 1 июня 2018 г.

Згодом Клімкін сповістив у своєму Twitter про прибуття на Донбас.

Прибули з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування,

– мовиться у дописі міністра.

Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 июня 2018 г.

Глава МЗС України також закликав світову спільноту до продовження тиску на Росію, щоб вона припинила війну на Донбасі. При цьому Клімкін зазначив, що за період бойових дій на сході України загинули більше 240 дітей.