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Клімкін та глава МЗС Німеччини Маас вирушили на Донбас: фото з гелікоптера

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Клімкін з Маасом прибули на Донбас
Клімкін з Маасом прибули на Донбас / Фото з соціальних мереж

У п’ятницю, 1 червня, міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Гайко Маас вирушили на Донбас до межі з окупованими територіями. На схід України міністри летять на гелікоптері.

Про це у Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"З найкращими пілотами цих Angry Birds (гелікоптери, – ред.) міністри Павло Клімкін та Гайко Маас вирушають до лінії дотику. Покажемо німецьким партнерам жахливі наслідки кремлівської агресії проти України та розв'язної Москвою війни проти усього цивілізованого світу", – написав Макеєв.

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Згодом Клімкін сповістив у своєму Twitter про прибуття на Донбас.

Прибули з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування,
– мовиться у дописі міністра.

Глава МЗС України також закликав світову спільноту до продовження тиску на Росію, щоб вона припинила війну на Донбасі. При цьому Клімкін зазначив, що за період бойових дій на сході України загинули більше 240 дітей.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Діти Павло Клімкін МЗС України Жертви Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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