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Климкин и глава МИД Германии Маас отправились на Донбасс: фото с вертолета

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Климкин с Маасом прибыли на Донбасс
Климкин с Маасом прибыли на Донбасс / Фото из социальных сетей

В пятницу, 1 июня, министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отправились на Донбасс к границе с оккупированными территориями. На восток Украины министры летят на вертолете.

Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"С лучшими пилотами этих Angry Birds (вертолеты, – ред.) министры Павел Климкин и Гайко Маас отправляются к линии соприкосновения. Покажем немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и развязанной Москвой войны против всего цивилизованного мира", – написал Макеев.

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Впоследствии Климкин сообщил в своем Twitter о прибытии на Донбасс.

Прибыли с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом в Мариуполь. Будем встречаться с наблюдателями ОБСЕ, местным населением и поедем к линии разграничения,
– говорится в сообщении министра.

Глава МИД Украины также призвал мировое сообщество продолжать давление на Россию, чтобы она прекратила войну на Донбассе. При этом Климкин отметил, что за период боевых действий на востоке Украины погибли более 240 детей.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Дети Павел Климкин МИД Украины Жертвы Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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