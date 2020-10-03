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Хочу развеять многочисленные мифы вокруг кофеина и содержащих его продуктов. Это нормальный и даже полезный ингредиент. Но только если употреблять его правильно. Как именно – читайте в материале для сайта 24 канала.

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Кофе-брейки и чашка ароматного бодрящего напитка в качестве главного героя встречи на бизнес-ланче – неотъемлемая часть нашей культуры. Причина – вкус и эффект. Кофе действительно бодрит. Так же, как и ряд других продуктов. Таких, как зеленый чай, энергетические напитки, шоколад, кола, некоторые десерты. Секрет – кофеин в их составе.

Чем полезен кофеин

Этот компонент сам по себе обладает рядом очень полезных свойств, которые оказывают не только бодрящее действие на организм. Например, кофеин есть в составе многих растений и используется ими как природный инсектицид, защищая от поедания насекомыми.

У людей же он вызывает повышение активности мозга, а также обладает сосудосуживающим эффектом, влияет на выработку гормонов (таких, как адреналин, нораднреналин, ренин). Кофеин входит в состав препаратов от головной боли, простуды и некоторых других недугов.

То есть, это полезный ингредиент, если соблюдать нормы его употребления.

Без вреда для здоровья: нормы потребления кофеина

Бальзак пил по 50 чашек кофе в день. А для того, чтобы закончить "Человеческую комедию", говорят, выпил 15 тысяч чашек кофе. Естественно, у него были проблемы со здоровьем.

Известная крылатая фраза гласит, что нет вредных и полезных веществ, все дело в дозировке.

Поэтому, если придерживаться определенных норм, не придется беспокоиться о здоровье. По данным EFSA (Европейского агентства безопасности пищевых продуктов), безопасные нормы потребления кофеина таковы: для взрослого человека – 400 мг кофеина в сутки. Для подростков 14-16 лет считается безопасным потребление из расчета 3г на 1 кг веса тела или не более 100 мг в сутки.

То же рекомендует МОЗ и Ассоциация диетологов Украины. О правилах безопасного потребления тонизирующих продуктов рассказывают и различные информационные инициативы.

В Украине, например, о безопасных нормах употребления кофеиносодержащих напитков (к которым относится энергетики, кофе, чай, кола) уведомляет общественный проект "Споживай Розумно", на сайте которого можно почерпнуть много полезной, экспертной, научно-обоснованной информации.

Обратите внимание: безопасная суточная норма кофеина включает в себя, помимо кофе, любые другие продукты (энергетические напитки, кола и т.д.), которые содержат это вещество.

К сожалению, не всегда можно найти на упаковке кофе или чая точное количество содержания кофеина в нем, но на баночках энергетических напитков такая маркировка есть. В среднем в банке энергетика 330 г – около 80 мг кофеина. В одной чашке эспрессо содержится в среднем 90 мг кофеина. Правда, точное его количество зависит от сорта кофе. Например, самым "кофеинизированным" является Робуста. Более мягкий сорт – Арабика (в нем кофеина не более 5%, подходит людям даже с сердечно-сосудистой патологией).

Зная эти показатели, нам проще ориентироваться и определять, не превышаем ли норму.

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На что еще обратить внимание

Справедливости ради стоит отметить, что, если говорить о кофе с точки зрения здоровья, лучше пить эспрессо, а не американо. Разведенный водой напиток дает дополнительную нагрузку на системы организма: сердечно-сосудистую, пищеварительную и другие. Эспрессо стоит запить стаканом чистой воды (часто в кофейнях стакан воды по умолчанию подают к вашему кофе). Это помогает очистить почки и смягчить действие пепсина на стенки желудка, помогая нейтрализовать в нем кислоту.

Какие есть нюансы?

Не пейте залпом несколько чашек или банок напитка подряд. Так вы перегрузите все системы вашего организма.

Важно употреблять кофеиносодержащие напитки не на голодный желудок , поскольку это может нанести ему вред.

, поскольку это может нанести ему вред. Не пейте напитки с кофеином на ночь, перед сном.

Также, если у вас есть проблемы с поджелудочной или ЖКТ, можно перед употреблением дегазировать кофеиносодержащие напитки, это простое действие снизит нагрузку на органы.

Чем чревата передозировка?

Если стимулировать организм с помощью различных веществ, в том числе кофеина, это в конце концов может истощить его собственные энергетические запасы, которые хранились "на черный день". Их нужно расходовать с умом и регулярно пополнять.

Придать новых сил может здоровый сон и полноценный рацион, а кофеиносоержащие напитки – лишь дополнение к грамотному режиму дня и питания. Например, отличный энергетический заряд на долгое время обеспечит употребление сложных углеводов (злаковые продуты грубого помола, клетчатка и т.д.)

Есть случаи, когда кофе и энергетики нужно употреблять с осторожностью. Это касается людей, страдающих какими-либо проблемами с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой, тем, кто регулярно практикует повышенную физическую нагрузку (в таких случаях употребление кофеиносодержащих напитков менее чем за 2 часа до активности не вызывает опасений), а также всем, у кого есть скрытые патологии и хронические заболевания различного характера. Для остальных такие напитки абсолютно безопасны, более того – приносят пользу при соблюдении суточной нормы.

Последствия передозировки кофеином вследствие регулярного злоупотребления могут быть связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой и нервной систем, привести к нарушениям сна и другим серьезным последствиям. Поэтому к употреблению и дозировке нужно подходить сознательно.

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Издавна люди хотели быть более активными и ресурсными, физически выносливыми и умственно продуктивными. На Ближнем Востоке для повышения работоспособности пили кофе, на Дальнем Востоке предпочитали элеутерококк или женьшень, в Китае и Индии для бодрости употребляли чай, в Южной Америке – мате или листья коки, в Африке – орехи кола.

Сегодня кофеиносодержащие напитки легкодоступны каждому на ежедневной основе и стали частью современной культуры. Главное – употреблять их разумно, и тогда вы получите только пользу и удовольствие.

Будьте здоровы!