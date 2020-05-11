Кохана зрадила прямо на станції, – друзі полярника Омеляновича про його самогубство

На станції "Академік Вернадський" ще 8 травня трагічно загинув полярник Василь Омелянович. Чоловік наклав на себе руки і, як вважають його друзі, сталося це через зраду коханої. Жінка, за їхніми словами, теж полярниця та учасниця експедиції. Вона начебто вже покинула станцію в Антарктиді.

Вона вирішила повернутися в Україну з новим коханцем, учасником попередньої експедиції, який працював на станції системним адміністратором. Таку версію озвучили друзі Омеляновича, пише на своїй фейсбук-сторінці журналіст Олександр Махов.

Головне Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"

Нині на станції 10 полярників замість 12. Адже та сама жінка на шляху в Україну, а Василь вкоротив собі віку. Тіло Василя на станції і невідомо коли його зможуть забрати,

– переповідає він.

Друзі загиблого полярника також розповіли: той був сильною та мужньою людиною, а "слабким його зробило кохання". Мовляв, жінці, з якою Омелянович познайомився на станції, він "збирався присвятити власне життя".



Василю Омеляновичу було 35 років / Фото "Новинарня"

Також друзі полярника вважають: трагедії можна було запобігти, якби керівництво заборонило їхати в Антарктиду двом закоханим у замкнений простір на рік. Вони кажуть, що це не інакше, як "службова недбалість".

Попередня експедиція, у складі якої начебто є і кохана Василя Омеляновича, через яку він вчинив самогубство, наразі у Чилі. До України не можуть дістатися через суворі карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу у світі.

Що відомо про загиблого українського полярника? Василь Омелянович народився у 1985 році, жив у місті Малині Житомирської області. З 2011 року знову і знову повертався в експедицію на станцію "Академік Вернадський". У складі експедиції він був кухарем.



В останньому дописі у фейсбуці чоловік закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають. Колеги згадують його, як надзвичайно скромну людину, спеціаліста своєї справи, надійного товариша і романтика.

Станція "Академік Вернадський" на карті: