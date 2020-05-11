Любимая изменила прямо на станции, – друзья полярника Омеляновича о его самоубийстве

На станции "Академик Вернадский" еще 8 мая трагически погиб полярник Василий Омелянович. Мужчина покончил с собой и, как считают его друзья, произошло это из-за измены любимой. Женщина, по их словам, тоже полярница и участница экспедиции. Она якобы уже покинула станцию в Антарктиде.

Вона вирішила повернутися в Україну з новим коханцем, учасником попередньої експедиції, який працював там системним адміністратором. Таку версію озвучили друзі Омеляновича, пише на своїй фейсбук-сторінці журналіст Олександр Махов.

Головне Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"

Нині на станції 10 полярників замість 12. Адже та сама жінка на шляху в Україну, а Василь вкоротив собі віку. Тіло Василя на станції і невідомо коли його зможуть забрати,

– переповідає він.

Друзі загиблого полярника також розповіли: той був сильною та мужньою людиною, а "слабким його зробило кохання". Мовляв, жінці, з якою Омелянович познайомився на станції, він "збирався присвятити власне життя".



Василю Омеляновичу було 35 років / Фото "Новинарня"

Також друзі полярника вважають: трагедії можна було запобігти, якби керівництво заборонило їхати в Антарктиду двом закоханим у замкнений простір на рік. Вони кажуть, що це не інакше, як "службова недбалість".

Попередня експедиція, у складі якої начебто є і кохана Василя Омеляновича, через яку він вчинив самогубство, наразі у Чилі. До України не можуть дістатися через суворі карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу у світі.

Що відомо про загиблого українського полярника? Василь Омелянович народився у 1985 році, жив у місті Малині Житомирської області. З 2011 року знову і знову повертався в експедицію на станцію "Академік Вернадський". У складі експедиції він був кухарем.



В останньому дописі у фейсбуці чоловік закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають. Колеги згадують його, як надзвичайно скромну людину, спеціаліста своєї справи, надійного товариша і романтика.

Станція "Академік Вернадський" на карті: