Вже не перший рік Національний інститут раку потребує реконструкції та оснащення молекулярно-генетичної лабораторії. У бюджеті 2020 року передбачені кошти на це, однак роботи досі не розпочали. Максим Степанов пояснив, що робить МОЗ, аби зрушити справу з мертвої точки.

Станом на початок квітня навіть не було проєкту реконструкції лабораторії. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Степанова, наразі проєкт закінчують, згодом потрібно буде провести експертизи. Лише після цього розпочнуть відповідні роботи.

За розрахунками підприємства, яке здійснюватиме ремонт, ми повинні закінчити у січні – лютому наступного року. Але ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця 2020 року,

– наголосив Степанов.

Що відомо про Національний інститут раку?Це головна лікувальна та науково-дослідна установа України у галузі онкології. Він здійснює контроль за всіма аспектами онкологічних захворювань: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження

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Чому потрібно провести реконструкцію