Уже не первый год Национальный институт рака требует реконструкции и оснащения молекулярно-генетической лаборатории. В бюджете 2020 года предусмотрены средства на это, однако работы до сих пор не начали. Максим Степанов пояснил, что делает Минздрав, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

По состоянию на начало апреля даже не было проекта реконструкции лаборатории. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.

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По словам Степанова, сейчас проект заканчивают, впоследствии нужно будет провести экспертизы. Только после этого начнут соответствующие работы.

По расчетам предприятия, которое будет осуществлять ремонт, мы должны закончить в январе – феврале следующего года. Но ставлю задачу, чтобы мы закончили до конца 2020 года,

– подчеркнул Степанов.

Что известно о Национальном институте рака?

Это главное лечебное и научно-исследовательское учреждение Украины в области онкологии. Он осуществляет контроль за всеми аспектами онкологических заболеваний: профилактика, скрининг, лечение и научные исследования

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Почему нужно провести реконструкцию