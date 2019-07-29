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      Коли чекати на дешеві кавуни та дині

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      Цьогоріч непоганий врожай баштанних
      Цьогоріч непоганий врожай баштанних / Колаж 24 каналу

      Ціни на баштанні культури знижуються чи не щодня. У столичних супермаркетах великі ягоди вже продають в середньому по 7 гривень, дині – 17 гривень за кілограм. Враховуючи велику вагу кавунів, один красень може заважити й на 70 гривень, а динька – 40 гривень. Таку вартість баштанних важко назвати низькою.

      Чи безпечні вже кавуни й дині для щоденного вживання та коли їхня ціна максимально знизиться – журналістка 24 каналу розпитала в експертів.

      Все ще небезпечно?

      Наразі ринки та супермаркети завалені кавунами й динями. Продавці переконують у безпечності нинішнього врожаю, проте не всі покупці ризикують їх купувати, чекаючи на розпал сезону – серпень.

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      Так, торік киянка Валентина почала купувати кавуни в середині липня. Посмакувавши ягодами кілька днів, дівчина помітила на руках дивний висип. Хоч раніше алергії на кавуни у неї не було. Лікар це пояснила надмірною кількістю добрив. Тож, від споживання кавунів довелось відмовитись. Цьогоріч дівчина з осторого поглядає на баштанні, чекаючи серпня.

      Експерти ж наголошують – сучасна селекція дозволяє вирощувати більшість культур без застосування великої кількості нітратів і добрив. Актуальною для України є й проблема дороговизни добрив через що чимало вітчизняних фермерів не можуть дозволити собі їх багато купувати. Водночас, перевірки показали – зараз вміст добрив у кавунах в багато разів перевищує норму.

      Як зменшити ризик отруєння нітратами, дивіться тут:

      Купуючи кавуни, потрібно розуміти – ви все ще ризикуєте ними отруїтись. Насправді, вірогідність перевищення рівня добрив – 50 на 50, тому варто трохи почекати: за тиждень можна буде купити безпечні традиційні сорти баштанних,
      – переконує голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

      Недешеве транспортування

      Кінець липня – період масового збору врожаю динь і кавунів на Херсонщині. Тож, найближчим часом варто очікувати на їхнє здешевлення в столичній торгівельні мережі. На переконання виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цьорогіч баштанні непогано вродили і їхня вартість буде невисокою. Принаймні, ціни не перевищуватимуть минулорічні показники.

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      Проте, висока врожайність – це півсправи. Чи не основну частку вартості ягід, які продаються в столиці та на заході країни, складають видатки на транспортування.

      Коли ми рахуємо ціну такого типу ягід, необхідно зважати на транспортні видатки. Їх везуть доволі довго, тому дорогий не сам кавун, а його доставка,
      – пояснює Олег Пендзин.

      Ця проблема була актуальною у всі часи. Зрозуміло, що довезти кавуни з Херсонщини до Києва і до Львова – коштує по-різному. Приміром, до столиці можна запустити баржу по Дніпру, а от на Західну Україну вже ні. Тож ціна залежатиме ще й від регіону, де продаватимуть врожай.

      Ціновий прогноз

      Минулого року в столиці можна було купити ті ж кавуни навіть по 1,5 гривні за кіло, після приходу до столиці так званих "барж Гройсмана". Щоправда, наразі про них навіть не згадують.

      кавуни, безпечні баштанні, ціна ягід
      Основу вартості кавунів складають видатки на транспортування / Фото 24 каналу

      Тоді це була така собі реклама водного транспорту, що запустили під законопроект, який депутати ухвалили лише в першому читанні. Зараз рекламувати водний транспорт ніхто не буде (немає сенсу), відповідно не варто чекати на баржі з баштанними. У випадку доставки кавунів та динь водою, собівартість їхнього транспортування була невисокою, що позитивно впливало на ціну.

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      Цього року на вартість кавунів і динь впливатиме, як не дивно, Укртрансінспекція. Саме цей орган контролюватиме вагу вантажного транспорту. Згідно з нормами, навіть велика вантажівка не має важити понад 20 тонн, але перевізники часто ігнорують цю норму (подекди машини важать й понад 50 тонн). Оскільки кавуни важкі й об'ємні, часто саме вантажівки з баштанними й важать понад норму. Тож, якщо інспекція контролюватиме машини, це негативно вплине на ціну, і вона не дуже знизиться. Щоправда, представники бізнесу виходили на протести проти такого контролю. Хто переможе – інспекція чи бізнес – вже скоро стане зрозуміло.

      Якщо інспекція конролюватиме важковаговий транспорт, тоді ціна кавунів буде зростати, якщо ні – буде такою ж низькою, як і якість доріг. Що вибере виконавча влада – сказати важко,
      – вважає Олексій Дорошенко.

      Вірогідно ми побачимо посилення роботи Укртрансінспекції, тому на гуртових ринках в пік сезону ціна на ягоди доходитиме до 2 гривень за кіло, на звичайних ринках покупці платитимуть 3-4 гривні. Щодо динь – за кіло представника сорту "амал" в пік сезону доведеться заплатити приблизно 14 гривень, "колгоспниця" обійдеться приблизно від 12 гривень за кіло.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Статті Публікації Поради Здорове харчування Продукти
      Джерело: 24 канал
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