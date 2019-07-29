Коли чекати на дешеві кавуни та дині

Ціни на баштанні культури знижуються чи не щодня. У столичних супермаркетах великі ягоди вже продають в середньому по 7 гривень, дині – 17 гривень за кілограм. Враховуючи велику вагу кавунів, один красень може заважити й на 70 гривень, а динька – 40 гривень. Таку вартість баштанних важко назвати низькою.

Чи безпечні вже кавуни й дині для щоденного вживання та коли їхня ціна максимально знизиться – журналістка 24 каналу розпитала в експертів.

Все ще небезпечно?

Наразі ринки та супермаркети завалені кавунами й динями. Продавці переконують у безпечності нинішнього врожаю, проте не всі покупці ризикують їх купувати, чекаючи на розпал сезону – серпень.

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Так, торік киянка Валентина почала купувати кавуни в середині липня. Посмакувавши ягодами кілька днів, дівчина помітила на руках дивний висип. Хоч раніше алергії на кавуни у неї не було. Лікар це пояснила надмірною кількістю добрив. Тож, від споживання кавунів довелось відмовитись. Цьогоріч дівчина з осторого поглядає на баштанні, чекаючи серпня.

Експерти ж наголошують – сучасна селекція дозволяє вирощувати більшість культур без застосування великої кількості нітратів і добрив. Актуальною для України є й проблема дороговизни добрив через що чимало вітчизняних фермерів не можуть дозволити собі їх багато купувати. Водночас, перевірки показали – зараз вміст добрив у кавунах в багато разів перевищує норму.

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Купуючи кавуни, потрібно розуміти – ви все ще ризикуєте ними отруїтись. Насправді, вірогідність перевищення рівня добрив – 50 на 50, тому варто трохи почекати: за тиждень можна буде купити безпечні традиційні сорти баштанних,

– переконує голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

Недешеве транспортування

Кінець липня – період масового збору врожаю динь і кавунів на Херсонщині. Тож, найближчим часом варто очікувати на їхнє здешевлення в столичній торгівельні мережі. На переконання виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цьорогіч баштанні непогано вродили і їхня вартість буде невисокою. Принаймні, ціни не перевищуватимуть минулорічні показники.

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Проте, висока врожайність – це півсправи. Чи не основну частку вартості ягід, які продаються в столиці та на заході країни, складають видатки на транспортування.

Коли ми рахуємо ціну такого типу ягід, необхідно зважати на транспортні видатки. Їх везуть доволі довго, тому дорогий не сам кавун, а його доставка,

– пояснює Олег Пендзин.

Ця проблема була актуальною у всі часи. Зрозуміло, що довезти кавуни з Херсонщини до Києва і до Львова – коштує по-різному. Приміром, до столиці можна запустити баржу по Дніпру, а от на Західну Україну вже ні. Тож ціна залежатиме ще й від регіону, де продаватимуть врожай.

Ціновий прогноз

Минулого року в столиці можна було купити ті ж кавуни навіть по 1,5 гривні за кіло, після приходу до столиці так званих "барж Гройсмана". Щоправда, наразі про них навіть не згадують.



Основу вартості кавунів складають видатки на транспортування / Фото 24 каналу

Тоді це була така собі реклама водного транспорту, що запустили під законопроект, який депутати ухвалили лише в першому читанні. Зараз рекламувати водний транспорт ніхто не буде (немає сенсу), відповідно не варто чекати на баржі з баштанними. У випадку доставки кавунів та динь водою, собівартість їхнього транспортування була невисокою, що позитивно впливало на ціну.

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Цього року на вартість кавунів і динь впливатиме, як не дивно, Укртрансінспекція. Саме цей орган контролюватиме вагу вантажного транспорту. Згідно з нормами, навіть велика вантажівка не має важити понад 20 тонн, але перевізники часто ігнорують цю норму (подекди машини важать й понад 50 тонн). Оскільки кавуни важкі й об'ємні, часто саме вантажівки з баштанними й важать понад норму. Тож, якщо інспекція контролюватиме машини, це негативно вплине на ціну, і вона не дуже знизиться. Щоправда, представники бізнесу виходили на протести проти такого контролю. Хто переможе – інспекція чи бізнес – вже скоро стане зрозуміло.

Якщо інспекція конролюватиме важковаговий транспорт, тоді ціна кавунів буде зростати, якщо ні – буде такою ж низькою, як і якість доріг. Що вибере виконавча влада – сказати важко,

– вважає Олексій Дорошенко.

Вірогідно ми побачимо посилення роботи Укртрансінспекції, тому на гуртових ринках в пік сезону ціна на ягоди доходитиме до 2 гривень за кіло, на звичайних ринках покупці платитимуть 3-4 гривні. Щодо динь – за кіло представника сорту "амал" в пік сезону доведеться заплатити приблизно 14 гривень, "колгоспниця" обійдеться приблизно від 12 гривень за кіло.