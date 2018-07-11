Комітет відхилив законопроект про публічні прояви сексуальної орієнтації

У середу, 11 липня, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації відхилив законопроект щодо заборонення публічний проявів будь-яких видів сексуальної орієнтації.

За це рішення проголосували більшість народних депутатів, однак, троє утрималися.

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За словами автора законопроекту народного депутата Олега Барни від "БПП" наголосив, що зараз в суспільстві відбувається моральний занепад, зокрема, рекламується сексуальна орієнтація особи, а також організовуються різного роду сексуальні марші. На його думку, сексуальним меншинам треба збиратися в закритих клубах, де не має дітей.

Нагадаємо, 18 червня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна зареєстрував у Верховній Раді проект закону, яким пропонує, щоб депутати заборонили українцям "публічні прояви сексуальної орієнтації".