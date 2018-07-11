Комитет отклонил законопроект о публичные проявления сексуальной ориентации

В среду, 11 июля, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации отклонил законопроект о запрещении публичных проявлений любых видов сексуальной ориентации.

За это решение проголосовало большинство народных депутатов, однако, трое воздержались.

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По словам автора законопроекта народного депутата Олега Барны от "БПП", сейчас в обществе происходит моральный упадок, в частности, рекламируется сексуальная ориентация особы, а также организуются разного рода сексуальные марши. По его мнению, сексуальным меньшинствам надо собираться в закрытых клубах, где нет детей.

Напомним, 18 июня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, которым предлагает, чтобы депутаты запретили украинцам "публичные проявления сексуальной ориентации".