Перехожі виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням 12 червня поблизу села Ковалівка Полтавської області. Загиблим виявився Ігор Компанієць – впливовий поліцейський, який відповідав за всі закупівлі в полтавській обласній поліції.

Що відомо про загибель Компанійця

Компанієць – начальник Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у Полтавській області. Також він був членом тендерного комітету обласного главку, інформує "Полтавщина".

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Тіло поліцейського виявили у лісі, неподалік від власної машини. Біля загиблого була його мисливська зброя.

На час смерті правоохоронець був у відпустці. Наразі обставини трагедії з'ясовують. Першочергова версія – це самогубство, проте варіанту вбивства теж не відкидають.

Проти Компанійця була порушена кримінальна справа

Як інформує телеграм-канал TEZA, 4 роки тому проти Компанійця порушили кримінальну справу. Поліцейського підозрювали у розкраданні пального на 1 мільйон гривень. У його котеджі, який був оформлений на тещу, провели обшуки.



У 2017 році прокуратура закрила справу. Вилучене під час обшуків, зокрема – гроші та колекцію зброї, повернули.