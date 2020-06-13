Прохожие обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением 12 июня вблизи села Ковалевка Полтавской области. Погибшим оказался Игорь Компаниец – влиятельный полицейский, который отвечал за все закупки в полтавской областной полиции.

Что известно о гибели Компанийца

Компаниец – начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения ГУНП в Полтавской области. Также он был членом тендерного комитета областного главка, информирует "Полтавщина".

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Тело полицейского обнаружили в лесу, неподалеку от собственной машины. Возле погибшего было его охотничье оружие.

На время смерти правоохранитель был в отпуске. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют. Первоочередная версия – это самоубийство, однако варианта убийства тоже не исключают.

Против Компанийца было возбуждено уголовное дело

Как информирует телеграмм-канал TEZA, 4 года назад против Компанийца возбудили уголовное дело. Полицейского подозревали в хищении топлива на 1 миллион гривен. В его коттедже, который был оформлен на тещу, провели обыски.

В 2017 году прокуратура закрыла дело. Изъятое во время обысков, в частности – деньги и коллекцию оружия – вернули.