Про проблеми з наркотиками у кандидатів повідомила Катерина Коваль. Вона очолює Комісію з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП.

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Скільки саме претендентів вживали наркотики

Коваль заявила, що 17 кандидатів мали проблеми з наркотиками. Вони або колись вживали, або досі вживають заборонені речовини. Претендентів перевіряли на поліграфі. Вони намагалися не "засвітитись".

Складний був вибір. Кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу,

– зазначила вона.

Однак це їм не допомогло. Поліграфологи все одно дізналися про проблеми з наркотиками у певних людей. Зазначається, що у матеріалах Комісії збережені висновки, поліграми та відеозаписи досліджень.

Зверніть увагу! Голова Комісії не вказала, у конкурсі на які саме посади в САП поліграфологи виявили такі результати.

В Україні активніше застосовуватимуть поліграф щодо держслужбовців