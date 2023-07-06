Про проблеми з наркотиками у кандидатів повідомила Катерина Коваль. Вона очолює Комісію з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП.
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Скільки саме претендентів вживали наркотики
Коваль заявила, що 17 кандидатів мали проблеми з наркотиками. Вони або колись вживали, або досі вживають заборонені речовини. Претендентів перевіряли на поліграфі. Вони намагалися не "засвітитись".
Складний був вибір. Кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу,
– зазначила вона.
Однак це їм не допомогло. Поліграфологи все одно дізналися про проблеми з наркотиками у певних людей. Зазначається, що у матеріалах Комісії збережені висновки, поліграми та відеозаписи досліджень.
В Україні активніше застосовуватимуть поліграф щодо держслужбовців
- На початку липня Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про прискорення судової реформи. Вона є однією з базових вимог ЄС.
- Ця реформа посилює кримінальну відповідальність для суддів за корупцію. А ще вона дозволяє Вищій раді правосуддя перевіряти всіх суддів Верховного Суду на поліграфі.