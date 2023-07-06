О проблемах с наркотиками у кандидатов сообщила Екатерина Коваль. Она возглавляет Комиссию по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

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Сколько именно претендентов употребляли наркотики

Коваль заявила, что у 17 кандидатов были проблемы с наркотиками. Они либо когда-то употребляли, либо до сих пор употребляют запрещенные вещества. Претендентов проверяли на полиграфе. Они старались не "засветиться".

Сложный был выбор. Кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу,

– отметила она.

Однако это им не помогло. Полиграфологи все равно узнали о проблемах с наркотиками у некоторых людей. В материалах Комиссии сохранены выводы, полиграммы и видеозаписи исследований.

Обратите внимание! Глава Комиссии не указала, в конкурсе на какие именно должности в САП полиграфологи обнаружили такие результаты.

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