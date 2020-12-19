Співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з Білоруссю затримали партію контрабандних медичних товарів. Зловмисники, які намагалися ввезти їх в Україну, втекли.

Про можливу протиправну діяльність на ділянці відділу прикордонної служби "Світязь" дізналися оперативні співробітники Луцького загону. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

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Біля населеного пункту Кошари прикордонники виявили 4 людей. Вони мали пакети та по лісосмузі рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки кинули те, що несли, і втекли.

У залишених пакетах прикордонники виявили

2 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва;

понад 17 тисяч таблеток;

більш ніж 7 тисяч ампул, 270 флаконів і 42 упаковки різних лікарських засобів.

Наразі тривають засоби з пошуку і встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.



На кордоні з Білоруссю викрили контрабанду медтоварів / Фото Держприкордонслужби

В Україну намагалися пронести цигарки, таблетки, ампули та інші засоби / Фото Держприкордонслужби