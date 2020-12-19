Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью задержали партию контрабандных медицинских товаров. Злоумышленники, которые пытались ввезти их в Украину сбежали.

О возможной противоправной деятельности на участке отдела пограничной службы "Свитязь" узнали оперативные сотрудники Луцкого отряда. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

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Возле населенного пункта Кошары пограничники обнаружили 4 человека. У них были пакеты и они двигались по лесополосе от границы. Заметив правоохранителей, мужчины бросили то, что несли, и скрылись.

В оставленных пакетах пограничники обнаружили

2 тысяч пачек сигарет белорусского производства;

более 17 тысяч таблеток;

более 7 тысяч ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.

Сейчас продолжаются средства по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.



На границе с Беларусью разоблачили контрабанду медтоваров / Фото Госпогранслужбы

В Украину пытались пронести сигареты, таблетки, ампулы и другие средства Фото Госпогранслужбы