На границе с Беларусью разоблачили контрабанду медтоваров: что пытались пронести – фото
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью задержали партию контрабандных медицинских товаров. Злоумышленники, которые пытались ввезти их в Украину сбежали.
О возможной противоправной деятельности на участке отдела пограничной службы "Свитязь" узнали оперативные сотрудники Луцкого отряда. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
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Возле населенного пункта Кошары пограничники обнаружили 4 человека. У них были пакеты и они двигались по лесополосе от границы. Заметив правоохранителей, мужчины бросили то, что несли, и скрылись.
В оставленных пакетах пограничники обнаружили
- 2 тысяч пачек сигарет белорусского производства;
- более 17 тысяч таблеток;
- более 7 тысяч ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.
Сейчас продолжаются средства по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
На границе с Беларусью разоблачили контрабанду медтоваров / Фото Госпогранслужбы
В Украину пытались пронести сигареты, таблетки, ампулы и другие средства Фото Госпогранслужбы
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