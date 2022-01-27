У військового було вогнепальне поранення голови. Він служив у 9-ій танковій кавалерійській бригаді.

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Військовий не з'явився на інструктаж

Військовий не прийшов ввечері на інструктаж за місцем несення служби. Вже через кілька годин знайшли його тіло. Застрелився солдат у парку – неподалік навчального центру, це сталось до того, як він вийшов на пост.

Одразу на місце трагедії викликали швидку допомогу, проте врятувати чоловіка не вдалось. Справу розслідує військова прокуратура та поліція. Про загибель військового повідомили його родину, зараз з близькими працюють психологи.

У листопаді у польському війську сталась схожа трагедія

Це вже не перша така загибель військового на кордоні з Білоруссю. У листопаді 2021 року загинув солдат 17-ї Великопольської механізованої бригади. Згодом слідство встановило, що причиною став постріл з бойової зброї, без участі третіх осіб.

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Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: