Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 6 647 українців. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 248 мешканців країни. До лікарень потрапили 1 646 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас за цей самий час одужало – 14 874 особи.

Зверніть увагу Ревакцинація 3 і 4 дозами погіршить пандемію, а не зупинить її, – ВООЗ

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб. Натомість вдалося побороти недугу – 3 408 294 особам. На жаль, жертвами коронавірусу стали 94 432 українців.

У Львові в підлітка почались ускладнення після COVID-19

Джерело: ТСН

У Львові підліток впав у кому через ускладнення від коронавірусу. Втім сама недуга у нього протікала безсимптомно. 17-річний Віктор потрапив до районної лікарні з вітрянкою. Однак після лікування краще йому не ставало.

Зробивши хлопцю тест на антиген, медики з'ясували, що крім вітрянки хлопець безсимптомно переніс ще й COVID-19. Саме він дав таке ускладнення.

Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому. Юнака під'єднали до спеціального апарату, який очищає кров.

Що саме було з хлопцем? Він був у мозковій комі, із нирковою, печінковою, серцевою, дихальною недостатністю та важким дефіцитом тромбоцитів. Хлопцеві поставили діагноз – мультисистемний запальний синдром, або як його ще називають Kawa COVID-19. Це є наслідком перенесеного коронавірусу.

Майже 43% українців повністю вакциновані

Джерело: МОЗ

Вже 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Так, за добу 23 грудня в Україні 113 882 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 546 людей. Тоді як повністю імунізовані – 76 543 людини. Додаткову дозу отримали 793 людини.

Щеплення проводили 864 мобільні бригади з імунізації, 3 331 пункт щеплення та 458 центрів вакцинації населення.

Зверніть увагу! 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 537 066 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 537 064 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей;

отримали додаткову дозу – 1 389 людей.

Загалом провели 27 834 543 щеплення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Надмірна смертність в Україні зросла більш ніж удвічі

Джерело: Opendatabot

За жовтень 2021 року померло 74 тисячі українців. Серед найчастіших причин смертності коронавірус – на другому місці.

Протягом місяця показник смертності від коронавірусу зріс уп'ятеро – померло понад 15 тисяч людей.

Загалом упродовж 10 місяців 2021 року померло 562 тисячі українців. Надмірна смертність за цей період становила 77 011 осіб. Це вдвічі більше за торішній показник, коли надлишкових смертей було 32 569 за весь рік.

Увага Зрештою, це вчення Ісуса Христа, – так Борис Джонсон закликав британців вакцинуватись

Новини про коронавірус у світі 24 грудня

У світі рекордна кількість людей захворіла на коронавірус

Джерело: Worldometers

Впродовж доби у світі виявили 973 256 нових випадків коронавірусу. Це найбільший добовий приріст за весь час пандемії.

Найбільше випадків зафіксували у США – 267 269 випадків, далі йдуть Британія – 119 789 та Франція – 91 608. Крім того, в Іспанії - 72 912 заражень, в Італії – 44 595. За добу у світі померло 6 562 людини від коронавірусу.

Загалом станом на 24 грудня у світі виявили понад 278 мільйонів хворих на коронавірус та майже 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Які обмеження ввели у світі, як протидію поширення COVID-19

Німеччина та Португалія оголосили про обмеження та жорсткіші заходи щодо соціального дистанціювання після Різдва. Будуть заборонені приватні збори понад десяти осіб, а нічні клуби закриються. З цього дня футбольні матчі також будуть проводитись без глядачів.

Фінляндія, Швеція та Нідерланди обмежують різдвяні посиденьки у кафе.

У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.

Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.

Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.

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