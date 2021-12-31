Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Вчора, 30 грудня, в Україні підтвердили 7 029 нових випадків зараження коронавірусом. З них дітей 404 дитини та 185 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 578 хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли ще 209 інфікованих. Натомість виписали 8 609 людей.

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Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 71 748 тестувань на коронавірус. Зокрема було проведено 29 446 досліджень методом ПЛР, 4 748 – методом ІФА та 37 554 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Добовий приріст нових COVID-випадків в регіонах

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у столиці. Натомість у Києві, Київській та Харківській областях найвищий приріст смертності – за добу у кожному з цих регіонів з життя пішли 17 пацієнтів.

Київ – 1179;

Вінницька область – 266;

Волинська область – 104;

Дніпропетровська область – 187;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 205;

Закарпатська область – 176;

Запорізька область – 225;

Івано-Франківська область – 303;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 53;

Луганська область – 55;

Львівська область – 487;

Миколаївська область – 167;

Одеська область – 595;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 206;

Сумська область – 218;

Тернопільська область – 200;

Харківська область – 236;

Херсонська область – 55;

Хмельницька область – 261;

Черкаська область – 299;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 283.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні виявили 3 667 649 хворих на коронавірус, 3 468 858 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 95 899 мешканців країни.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Майже половина дорослого населення країни повністю вакцинувалася проти COVID-19

Джерело: МОЗ