Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Вчера, 30 декабря, в Украине подтвердили 7 029 новых случаев заражения коронавирусом. Из них детей 404 ребенка и 185 медработников.
В больницы госпитализировали 1 578 больных COVID-19 пациентов с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли еще 209 инфицированных. Зато выписали 8 609 людей.
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Охват тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 71 748 тестирований на коронавирус. В частности было проведено 29 446 исследований методом ПЦР, 4 748 – методом ИФА и 37 554 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Суточный прирост новых COVID-случаев в регионах
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице. В Киеве, Киевской и Харьковской областях самый высокий прирост смертности за сутки в каждом из этих регионов из жизни ушли 17 пациентов.
- Киев – 1179;
- Винницкая область – 266;
- Волынская область – 104;
- Днепропетровская область – 187;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 205;
- Закарпатская область – 176;
- Запорожская область – 225;
- Ивано-Франковская область – 303;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 53;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 487;
- Николаевская область – 167;
- Одесская область – 595;
- Полтавская область – 486;
- Ровенская область – 206;
- Сумская область – 218;
- Тернопольская область – 200;
- Харьковская область – 236;
- Херсонская область – 55;
- Хмельницкая область – 261;
- Черкасская область – 299;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 283.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в Украине
По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 больных коронавирусом, 3 468 858 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 95 899 жителей страны.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала
Почти половина взрослого населения страны полностью вакцинировался против COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 30 декабря, против коронавируса в Украине вакцинировали 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 698 234 человека. 14 698 232 из них получили первую дозу, 13 698 387 получили 2 дозы.
Зато дополнительную дозу получили 3 880 украинцев, еще 4 900 – бустерную дозу. Всего в Украине провели 28 405 399 прививок против коронавируса.
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Завтра закроют центры вакцинации: когда можно будет сделать прививку
Источник: РБК-Украина
31 декабря закроют все центры COVID-вакцинации. Они не будут работать целых 3 дня из-за празднования Нового года. Все центры вакцинации возобновят свою работу 3 января.
Новости о коронавирусе в мире 31 декабря
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 31 декабря в мире обнаружили более 286 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.
В ВОЗ считают, пандемия затянется на неопределенный период
Источник: CNBC
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса затянется на дольше, чем планировалось. Все из-за того, что могут появиться новые мутировавшие варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными.
По мнению гендиректора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Дело в том, что не все страны получили достаточное количество вакцин для иммунизации населения.
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После коронавируса в организме сохраняются аутоантитела
Источник: Cedars-Sinai
Заражение коронавирусом может вызвать аутоиммунный ответ, который долго длится. Даже у тех людей, которые имели легкие симптомы или бессимптомное течение болезни вообще.
- Исследовательская группа Cedars-Sinai набрала 177 человек, которые переболели коронавирусом. Ученые сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии.
- Все пациенты с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 имели повышенные уровни аутоантител.
- Некоторые из аутоантител обнаружили у людей с заболеваниями, при которых иммунная система атакует собственные здоровые клетки, таких как волчанка и ревматоидный артрит.