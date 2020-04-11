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      Коронавірус в Іспанії: кількість смертей знижується третій день поспіль

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Іспанії / Getty Images

      В Іспанії, яка перебуває на 3 місці у рейтингу за кількістю хворих на коронавірус, вже третій день поспіль фіксують зменшення летальних випадків від COVID-19.

      За останню добу в Іспанії від коронавірусу померли 510 осіб і це є найменшою кількістю смертей з 23 березня, повідомили в El Pais.

      Важливо Коронавірус в Іспанії: померлих вже понад 16 тисяч

      У країні спад смертності спостерігається вже третій день поспіль. Кількість смертей скоротилася більш ніж удвічі після того, як 2 квітня зафіксували 950 летальних випадків.

      За останні 24 години в Іспанії підтвердили 3 579 нових випадів захворювання COVID-19. Загалом у країні 161 852 захворіли на коронавірус, одужати вдалося 59 109 хворих.

      Люди, які подолали цю хворобу, вже складають 36,5% від загального числа інфікованих, причому цей відсоток зростає з кожним днем і на 1,5 пункти вище, ніж у попередній день.


      Статистика смертності в Іспанії / Фото El Pais

      Водночас у ВООЗ закликають не послаблювати карантин, щоб не повернутися на старі позиції.

      Коронавірус в Іспанії: головне

      • Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом. Кількість летальних випадків сягнула 16 тисяч.
      • У країні оголосили карантин до 12 квітня. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна продовжить карантинні обмеження щонайменше до 25 квітня.
      • Жителям Іспанії можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Епідемія Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Статистика ВООЗ Коронавірус COVID-19 Новини України
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