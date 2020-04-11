Коронавірус в Іспанії: кількість смертей знижується третій день поспіль

В Іспанії, яка перебуває на 3 місці у рейтингу за кількістю хворих на коронавірус, вже третій день поспіль фіксують зменшення летальних випадків від COVID-19.

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померли 510 осіб і це є найменшою кількістю смертей з 23 березня, повідомили в El Pais.

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У країні спад смертності спостерігається вже третій день поспіль. Кількість смертей скоротилася більш ніж удвічі після того, як 2 квітня зафіксували 950 летальних випадків.

За останні 24 години в Іспанії підтвердили 3 579 нових випадів захворювання COVID-19. Загалом у країні 161 852 захворіли на коронавірус, одужати вдалося 59 109 хворих.

Люди, які подолали цю хворобу, вже складають 36,5% від загального числа інфікованих, причому цей відсоток зростає з кожним днем і на 1,5 пункти вище, ніж у попередній день.



Статистика смертності в Іспанії / Фото El Pais

Водночас у ВООЗ закликають не послаблювати карантин, щоб не повернутися на старі позиції.

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