Коронавирус в Испании: количество смертей снижается третий день подряд
В Испании, которая находится на 3 месте в рейтинге по количеству больных коронавирусом, уже третий день подряд фиксируют уменьшение летальных случаев от COVID-19.
За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 510 человек и это является наименьшим количеством смертей с 23 марта, сообщили в El Pais.
Важно Коронавирус в Испании: умерших уже более 16 тысяч
В стране спад смертности наблюдается уже третий день подряд. Количество смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля зафиксировали 950 летальных случаев.
За последние 24 часа в Испании подтвердили 3 579 новых случаев заболевания COVID-19. В целом в стране 161 852 человека заболели коронавирусом, выздороветь удалось 59 109 больным.
Люди, которые преодолели эту болезнь, уже составляют 36,5% от общего числа инфицированных, причем этот процент растет с каждым днем и на 1,5 пункта выше, чем в предыдущий день.
Статистика смертности в Испании / Фото El Pais
В то же время в ВОЗ призывают не ослаблять карантин, чтобы не вернуться на старые позиции.
Коронавирус в Испании: главное
- Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом. Количество летальных случаев достигло 16 тысяч.
- В стране объявили карантин до 12 апреля. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна продолжит карантинные ограничения как минимум до 25 апреля.
- Жителям Испании можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.
Читайте также
-
Сколько украинцев больны COVID-19 за границей – новые данные МИД: выздоровели еще 4 человекасегодня , 00:45
-
Пострадавшие в австралийских пожарах коалы возвращаются домой: трогательные фото11 апреля , 20:04
-
В Мелитополе аварийно сел военный самолет: фото11 апреля , 20:44
-
На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опрос11 апреля , 19:30
-
Вода по 40 гривен, сверхдорогое питание и собачий холод: детали обсервации в "Украине"11 апреля , 20:50
-
Назвали вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне11 апреля , 18:18