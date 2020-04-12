Коронавирус в Испании: количество смертей снижается третий день подряд

В Испании, которая находится на 3 месте в рейтинге по количеству больных коронавирусом, уже третий день подряд фиксируют уменьшение летальных случаев от COVID-19.

За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 510 человек и это является наименьшим количеством смертей с 23 марта, сообщили в El Pais.

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В стране спад смертности наблюдается уже третий день подряд. Количество смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля зафиксировали 950 летальных случаев.

За последние 24 часа в Испании подтвердили 3 579 новых случаев заболевания COVID-19. В целом в стране 161 852 человека заболели коронавирусом, выздороветь удалось 59 109 больным.

Люди, которые преодолели эту болезнь, уже составляют 36,5% от общего числа инфицированных, причем этот процент растет с каждым днем и на 1,5 пункта выше, чем в предыдущий день.



Статистика смертности в Испании / Фото El Pais

В то же время в ВОЗ призывают не ослаблять карантин, чтобы не вернуться на старые позиции.

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