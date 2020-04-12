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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус в Испании: количество смертей снижается третий день подряд

      - Читати новину українською
      Коронавирус в Испании / Getty Images

      В Испании, которая находится на 3 месте в рейтинге по количеству больных коронавирусом, уже третий день подряд фиксируют уменьшение летальных случаев от COVID-19.

      За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 510 человек и это является наименьшим количеством смертей с 23 марта, сообщили в El Pais.

      Важно Коронавирус в Испании: умерших уже более 16 тысяч

      В стране спад смертности наблюдается уже третий день подряд. Количество смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля зафиксировали 950 летальных случаев.

      За последние 24 часа в Испании подтвердили 3 579 новых случаев заболевания COVID-19. В целом в стране 161 852 человека заболели коронавирусом, выздороветь удалось 59 109 больным.

      Люди, которые преодолели эту болезнь, уже составляют 36,5% от общего числа инфицированных, причем этот процент растет с каждым днем и на 1,5 пункта выше, чем в предыдущий день.


      Статистика смертности в Испании / Фото El Pais

      В то же время в ВОЗ призывают не ослаблять карантин, чтобы не вернуться на старые позиции.

      Коронавирус в Испании: главное

      • Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом. Количество летальных случаев достигло 16 тысяч.
      • В стране объявили карантин до 12 апреля. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна продолжит карантинные ограничения как минимум до 25 апреля.
      • Жителям Испании можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Эпидемия Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Статистика ВОЗ Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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