Коротке замикання зробило переполох у дитячій лікарні Запоріжжя

У відділенні інтенсивної терапії дитячої лікарні Запоріжжя, де перебувало 11 малюків, через коротке замикання сталось задимлення.

Про надзвичайну ситуацію звітує прес-служба місцевої ДСНС.

Повідомлення від медперсоналу про задимлення в одному із приміщень дитячої лікарні №5 Хортицького району Запоріжжя на лінію "101" надійшло приблизно о 01:20 8 січня.

Читайте також: Трагедія у новорічну ніч: у Миколаєві загинуло молоде подружжя

Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що у приміщенні на першому поверсі сталось коротке замикання електропроводки медичного обладнання, але обійшлось, на щастя, без загорання.

На момент задимлення у лікарні перебувало 11 малюків. Евакуацію проводити не довелось.

Рятувальники відключили електроенергію в приміщенні, що не вплинуло на роботу апаратів, так як кожний має свій блок живлення та звільнили приміщення від диму шляхом провітрювання,

– звітують у ДСНС Запоріжжя.