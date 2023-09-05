У вівторок, 5 вересня, український воєнний фотограф Костянтин Ліберов опублікував серію світлини з розповіддю про те, що відбувається на нульових позиціях 3-ьої ОШБ. За його словами, на жаль чи на щастя, фото не передають того жаху реальної війни.

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"Він просто витікає"

Як зазначив Ліберов, перебував він на нульових позиціях штурмової бригади на посадці, яку постійно обстрілюють. Зайти на позиції на цій ділянці лінії фронту можна лише пішки – техніка туди не їздить.

Уже через 10 хвилин після його прибуття на місце дислокації росіяни за допомогою дрона скинули в сусідній окоп бомбочку з отруйним газом

Одразу після – два скиди з осколковими. Четверо хлопців поранено. Ми чуємо їхні крики,

– написав фотограф.

Окрім того, він розповів про досвідченого штурмовика зі позивним "Стетхем", який вибіг з його окопу на допомогу побратимам.

Я біжу за ним. Обстріл продовжується вже з міномета. "Стетхем" викликає евакуацію та приймає рішення виходити. До точки евакуації йди близько 2,5 кілометра.

Боєць "Полум'я", якого поранило, з побратимом / Фото з інстаграму libkos



Поранений боєць на нульовій позиції / Фото з інстаграму libkos

На фото вище ви можете побачити військового з позивним "Полум'я". Внаслідок атаки противника боєць був тяжко поранений. Ймовірно, йому пробило артерію.

Він не акцентує на цьому, однак з кожним кроком йому стає гірше. Він просто витікає.



Боєць 3-ьої ОШБ на передовій / Фото з інстаграму libkos



Поранені українські військові-штурмовики / Фото з інстаграму libkos

"Полум'я" таки вдалось відвести до пункту евакуації разом з іншими військовими, в окоп яких ворог скинув бомбочку з газом. Якби побратими бійців з Ліберовим не вирушили на допомогу, то поранені, вочевидь, загинули б.

Пізніше "Стетхем" скаже мені, що якби ми не зайшли на позиції, не відомо, як би рятувались хлопці. Було б дуже важко, адже вони контужені та після газу. Вони були повністю дезорієнтовані.

Згодом фотограф опублікував у своєму інстаграмі мініфільм, на якому видно, що відбувалось на позиціях 3-ьої ОШБ під час та після ворожого обстрілу.