Напад стався 9 червня, правоохоронцям про нього повідомила мати дівчинки. У Краматорському районному управлінні поліції розповіли подробиці.
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Як вдалося врятуватися
За словами речниці поліції Валерія Осипець, школярка йшла вулицею. У цей час вона розмовляла телефоном з товаришкою. Раптом до неї підійшов незнайомий чоловік.
Зловмисник затягнув її углиб узбіччя й намагався зґвалтувати. Дівчина не вимкнула телефон, тож розмова з подругою не перервалася.
Подруга почула крики, дівчина намагалася чинити опір своєму нападнику. Та розповіла про це своїм батькам. Вони відразу зреагували та поїхали на місце,
– пояснила Осипець.
Вона додала, що нападник злякався та втік. Проте згодом правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець.
Інцидент в Одесі
- Раніше в Одесі чоловік намагався затягнути до парку дівчинку з ДЦП. Очевидці кинулися на допомогу та побили зловмисника.
- Згодом його передали поліції. Судячи з фото, у чоловіка травмоване обличчя. Чому він тягнув дівчинку у сквер – невідомо.