Напад стався 9 червня, правоохоронцям про нього повідомила мати дівчинки. У Краматорському районному управлінні поліції розповіли подробиці.

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Як вдалося врятуватися

За словами речниці поліції Валерія Осипець, школярка йшла вулицею. У цей час вона розмовляла телефоном з товаришкою. Раптом до неї підійшов незнайомий чоловік.

Зловмисник затягнув її углиб узбіччя й намагався зґвалтувати. Дівчина не вимкнула телефон, тож розмова з подругою не перервалася.

Подруга почула крики, дівчина намагалася чинити опір своєму нападнику. Та розповіла про це своїм батькам. Вони відразу зреагували та поїхали на місце,

– пояснила Осипець.

Вона додала, що нападник злякався та втік. Проте згодом правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець.

Зверніть увагу! Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами.

Інцидент в Одесі