Українські правоохоронці знайшли нові докази у справі про вбивство у Берліні Зелімхана Хангошвілі. Він був колишнім чеченським польовим командиром.

Підозрюваним у вбивстві є чоловік, який назвав себе Вадимом Соколовим. Насправді його ім'я Вадим Красіков і він співробітник ФСБ.

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У справі знайшли нові докази

Завдяки правоохоронним органам України журналісти Bellingcat, The Insider і Der Spiegel змогли відшукати велику кількість доказів, які свідчать про причетність Красікова до вбивства Хангошвілі.

Так, серед листувань, електронних повідомлень і USB-флешок вдалося знайти фотографії, на яких зображена людина, яку ідентифікували як Вадима Красікова.

Також підтвердженням слугувало й свідоцтво про шлюб, яке знайшли разом із фото. На світлинах – та сама людина, яку зараз судять у Берліні.

Нові докази будуть аргументом для прокуратури

За інформацією The Insider, дані від української влади можуть стати ключовим аргументом для німецької прокуратури.

Журналісти припустили, що нові докази доведуть, що "Вадим Соколов" існує виключно у підроблених документах, виданих Красікову російською розвідкою для приховування своєї особистості і скоєння вбивства на території Німеччини.

Зверніть увагу! Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року у центрі Берліна. Чоловік саме прямував на молитву до мечеті. Кілер вистрілив у нього декілька разів, влучивши у голову та плече.