Украинские правоохранители нашли новые доказательства по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Он был бывшим чеченским полевым командиром.

Подозреваемым в убийстве является мужчина, назвавший себя Вадимом Соколовым. На самом деле его имя Вадим Красиков, и он сотрудник ФСБ.

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В деле нашли новые доказательства

Благодаря правоохранительным органам Украины журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel смогли отыскать большое количество доказательств, которые свидетельствуют о причастности Красикова к убийству Хангошвили.

Так, среди переписок, электронных сообщений и USB-флешек удалось найти фотографии, на которых изображен человек, которого идентифицировали как Вадима Красикова.

Также подтверждением служило и свидетельство о браке, которое нашли вместе с фото. На фотографиях – тот самый человек, которого сейчас судят в Берлине.

Новые доказательства будут аргументом для прокуратуры

По информации The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры.

Журналисты предположили, что новые доказательства докажут, что "Вадим Соколов" существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.

Обратите внимание! Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в центре Берлина. Мужчина как раз направлялся на молитву в мечеть. Киллер выстрелил в него несколько раз, попав в голову и плечо.