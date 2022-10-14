Про це пишуть російські ЗМІ. У такий спосіб цей вчинок вкотре показує, як виглядає "рускій мір".

Зверніть увагу Російські школярі просять швидше вбивати українців: в СБУ оприлюднили аудіоперехоплення

У Сімферополі затримали школяра

За попередньою інформацією, через стару образу школяр кілька разів ударив однокласника ножем у шию.Потерпілого у тяжкому стані доставили у лікарню. Зараз його життю ніщо не загрожує.

Тепер слідство готується звинуватити школяра і вийти до суду з клопотанням про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Також російська прокуратура проводить перевірку дотримання законодавства про захист прав та свобод неповнолітніх, виконання обов'язків посадовими особами школи, а також іншими органами системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх.



У Криму затримали школяра / фото росЗМІ

Нагадаємо, що російські школярі просять своїх солдатів "швидше вбивати українців". Про це стало відомо в оприлюдненому аудіоперехопленні СБУ. Так, окупант розповів про лист своєї молодшої сестри.

"Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – писала дитина.

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