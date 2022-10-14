Об этом пишут российские СМИ. Таким образом этот поступок еще раз показывает, как выглядит "русский мр".
Обратите внимание Российские школьники просят побыстрее убивать украинцев: в СБУ обнародовали аудиоперехват
В Симферополе задержан школьник
По предварительной информации, из-за старой обиды школьник несколько раз ударил одноклассника ножом в шею. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Теперь следствие готовится обвинить школьника и выйти в суд с ходатайством об избрании к нему меры пресечения.
Также российская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, исполнения обязанностей должностными лицами школы, а также другими органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
В Крыму задержали школьника / фото росСМИ
Напомним, что российские школьники просят своих солдат "скорее убивать украинцев". Об этом стало известно в обнародованном аудиоперехвате СБУ. Так, оккупант рассказал о письме своей младшей сестре.
"Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – писал ребенок.
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