Про інцидент інформує низка телеграм-каналів. Напад на відвідувачів кафе стався у ніч з 23 на 24 лютого, передає 24 Канал.

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Деякі постраждалі у важкому стані

Як повідомляє "Крим. Реалії", на відео – російські військові 81-ї добровольчої бригади "Медведь". Вони увірвалися до кафе "Фортеця" у селищі Чорноморське й почали лупцювати відвідувачів. Напад ПВК на мирне населення зафіксували камери спостереження.

Так, на кадрах видно, що один з російських військових почав стріляти у повітря поруч з головами людей. Ті, хто не виконував накази, лупцювали палицями й силоміць валили на землю. Били, як стверджують у мережі, і жінок, і чоловіків. Одна з дружин, чий чоловік постраждав під час нападу, стверджує, що нині він у тяжкому стані в лікарні.

Моя кохана людина у важкому стані в лікарні. (якого побили, на стільці сидить). Друзі, допоможіть розповсюдити відео та надати розголосу. Щоб завтра це не повторилося з вашими дітьми та коханими людьми. У мене серце кров'ю обливається від звірства,

– написала вона у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Російські найманці з ПВК напали на відвідувачів кафе: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, чутливий контент! 18+)

Згодом дівчина, чоловік якої постраждав під час нападу розповіла деталі російському опозиційному виданню "Важливі історії". За її словами, двоє лисуватих хамуватих чоловіків – це російські військові, які мають високі посади.

Вони випивали та відзначали 23 лютого у кафе. Вони конфліктували з людьми у кафе, їм щось не сподобалося, і вони викликали підкріплення із підрозділу "Медведь". Озброєні люди у масках увірвалися на балкончик закладу, де люди спілкувалися та курили, та почали їх бити. Причому конфлікт у них виник не з людьми на балконі. Мого хлопця посадили на стілець і почали жорстоко бити кийками. Також дісталося його братові, який намагався за нього заступитися, та друзям. Коли ми намагалися з'ясувати імена цих людей, нам повідомили, що справу намагатимуться зам'яти. Це повідомили люди, які стосуються військових, скажімо так,

– заявила дівчина постраждалого.

Що відомо про бригаду "Медведі"

Добровольча 81-ша бригада "Медведь" створена у 2023 році в тимчасово окупованому Криму. Вони входять до складу приватної військової компанії "Редут", яку контролює російське міноборони. Інформації про них не так багато у мережі. Ймовірно, "Медведь" базується у військовому містечку в селі Перевальне.

Також у мережі якось повідомляли, що на полігоні, де до анексії Криму проводила тренування 36-а окрема бригада берегової оборони України, нині базується бригада "Медведь". На тому ж полігоні найманці проводили тренування "народного ополчення Криму". Однак у так званого "глави Криму" заперечують зв'язок з ПВК.