Кривавий теракт із загиблими українцями в Кабулі: в ООН зробили заяву
В ООН прокоментували терористичний напад на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі. Ця трагедія неабияк шокувала представників організації.
Про це повідомляє Центр новини ООН.
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Так, генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш засудив цей терористичний акт.
Крім того, він висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайскоріше одужати пораненим.
Очільник місії ООН зі сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото своєю чергою заявив, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як воєнний злочин.
Також японець закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.
Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна – з Греції та ще одна – з Казахстану.
Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".