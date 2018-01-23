Кривавий теракт із загиблими українцями в Кабулі: в ООН зробили заяву

В ООН прокоментували терористичний напад на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі. Ця трагедія неабияк шокувала представників організації.

Про це повідомляє Центр новини ООН.

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Так, генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш засудив цей терористичний акт.

Крім того, він висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайскоріше одужати пораненим.

Очільник місії ООН зі сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото своєю чергою заявив, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як воєнний злочин.

Також японець закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.



Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна – з Греції та ще одна – з Казахстану.



Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".