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      Курйози призову до армії: 12-річному школяреві принесли повістку з військкомату в Києві

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      У Києві 12-річному хлопчику принесли повістку в армію (ілюстративне фото) / Пресслужба Міноборони

      Ще не стартував весняний призов, а у Києві вже почали набирати на службу майбутніх солдат. Під гарячу руку військових потрапив і 12-річний школяр.

      Про курйоз повідомила мати дитини Ірина Костюченко. За словами жінки, повістку приніс двірник, і спершу вона подумала, що це не молодшому, а старшому 20-річному сину. Щоправда, останній має зовсім інше ім’я та так званий білий білет (не є придатним до військової служби за станом здоров’я або через інші причини).

      Зверніть увагу! Призов в Україні: Загороднюк виступає за скорочення терміну служби

      "Дитині щойно виповнилося 12 років! Для того, щоб повістка прийшла йому, він, мабуть, має очолити міжнародний наркокартель", – іронічна зауважила жінка.

      Згодом вона з’ясувала, що насправді у повістці неправильно вказали дати. Тобто школяреві, який народився в січні 2008-го, система "накинула" 5 років. Таким чином, 2008 рік став 2003-м. Крім того, система у прізвищі спотворила ще одну літеру.

      "І ось тепер я думаю – мені 24 січня 2020 о 9:00 з'явитися самій зі свідоцтвом про народження і, припустимо, довідкою зі школи, що він вчиться в 6-А класі, чи разом з "жертвою системи", щоб переконалися? Зріст 146 сантиметрів виміряли, вагу 39 кліограмів, заглянули в зуби ... А то раптом "ухиляється" пацан?", – продовжує іронізувати киянка.

      За неявку у військкомате передбачено штаф розміром 119 гривень.

      Повістка, військкомат, Київ, 12 років, школяр

      Згодом Ірина свій допис видалила, підкресливши, що з ситуацією у військкоматі розібралися – "конструктивно, спокійно, знайшли, де був "глюк".

      Радимо ознайомитися! Призов до армії: що змінилося

      Зауважимо, що сьогодні в Україні призовний вік для чоловіків становить 18 – 27 років. Зобов’язаними служити в армії ті, кому виповнилося 20 – 27 років. Натомість юнаки 18 – 19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт. Відповідний указ про призов на 2020 рік нещодавно підписав президент Володимир Зеленський.

      Весняний призов почнеться 1 квітня та триватиме по 30 червня. Юнаки, які не мають вищої освіти будуть служити протягом 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Міністерство оборони України Курйозні новини Діти і неповнолітні
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