Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули

З 1 квітня 2020 року по додатковій тисячі гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги, в яких виплати – менше 5 тисяч гривень. Уряд також планує провести у квітні індексацію всіх пенсій. Стартує другий етап медичної реформи. Діятимуть так звані податкові канікули і карантин через коронавірус. Які ще зміни чекають на українців у квітні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Збільшення пенсій у квітні 2020

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З 1 квітня українці з пенсією, меншою за 5 тисяч гривень, отримають одноразову доплату в розмірі 1 тисячі гривень. Таку ж доплату отримають люди з інвалідністю, серед яких і діти з інвалідністю, люди з інвалідністю з дитинства, соціальні пенсіонери.

Також прем’єр Денис Шмигаль обіцяв, що вже у квітні проведуть індексацію всіх пенсій, тобто збільшать їх. Наразі Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість, щоб це таки сталося у квітні, а не в травні, як планувалося раніше.

Передбачається, що індексація складе 11% і торкнеться 7 мільйонів пенсіонерів.

З 1 квітня також збільшується пенсійний вік для жінок. У 2020 році він становитиме 59 років і 6 місяців.



Хто і як отримує пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

Комунальні послуги

Кабмін ввів додаткову компенсацію витрат на оплату компослуг отримувачам житлових субсидій на період карантину. Сума компенсації в середньому складе 300 гривень для кожної сім’ї. Отримати гроші зможуть близько 3 мільйонів домогосподарств.

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Окрім того, на час карантину, тобто до 24 квітня, а також протягом 30 днів після його закінчення, тобто мінімум до 24 травня, не нараховуватимуть штрафи та пеню в разі несвоєчасної сплати комуналки. У цей час заборонено відключати споживачів від ЖКП та примусово виселяти їх з житла.

Ціна на газ

З 1 квітня зростуть ціни на газ для промисловості (тобто не для звичайних українців). У порівнянні з березневими, ціни у квітні вони зростуть на 0,2 – 2,2% залежно від умов постачання.

Кредити

До 30 квітня можна буде не платити штрафи і пеню за прострочення по споживчих кредитах. Але це не звільняє від сплати відсотків – тобто кредитні канікули в повному обсязі не вводять.

Банкам у цей період заборонено збільшувати процентні ставки. Виняток – в умовах договору вже прописано зміну з певною періодичністю.

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Зарплати медиків

З квітня медикам збільшать зарплати у розмірі до 300% у зв’язку з епідемією коронавірусу. Таке рішення схвалив парламент в кінці березня.

Працівники закладів охорони здоров’я, які залучені до боротьби з поширенням коронавірусу, мають отримати додаткове матеріальне заохочення. При цьому надбавка до зарплати буде нараховуватися до завершення заходів, пов'язаних з ліквідацією коронавірусу в Україні.

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Середня зарплата в Україні у лютому 2020 року зросла / Інфографіка 24 каналу

Другий етап медреформи

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, зокрема запрацює Програма медичних гарантій, у межах якої стануть безкоштовними пологи; пацієнт вільно обиратиме лікаря та медичний заклад, а за послуги лікарні має платити Національна служба здоров'я.

Тобто принцип "гроші йдуть за пацієнтом" почне діяти на вторинній ланці – в лікарнях. Зміни торкнуться системи оплати праці вузькопрофільних фахівців та принципу їх вибору пацієнтами.

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Фахівці та медустанови укладають договір з Нацслужбою здоров'я. Тоді лікування пацієнтів їм компенсуватимуть з бюджету. Договори можуть підписати як державні та комунальні, так і приватні медустанови.

Якщо сімейний лікар, терапевт, педіатр, з яким підписано декларацію, виписує пацієнту направлення, то пацієнт без прив'язки до місця реєстрації та проживання може звернутися в установу зі списку НСЗУ. Там нададуть допомогу безкоштовно відповідно до Програми медичних гарантій. 27 специфікацій цієї програми можна подивитись за посиланням.

Якщо пацієнт не підписав декларацію або звертається до лікаря за власною ініціативою, то медпослуги на вторинній ланці для нього будуть платними. При цьому безкоштовною, навіть без декларації, залишиться екстрена допомога.

З 1 квітня також запрацює електронний лікарняний. Тобто українці зможуть оформити лікарняний онлайн – більше не потрібно йти до поліклініки і виписувати лікарняні на паперових бланках.



Що передбачає другий етап медичної реформи / Інфографіка "Слово і Діло"

Податки

У квітні діятимуть податкові послаблення на період карантину:

до 30 кінця квітня від нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску на себе звільняються ФОПи, самозайняті особи, члени фермерських господарств;

до 30 квітня не нараховуватимуть податок на нерухомість, земельний податок та орендну плату за використання державної і комунальної землі;

до 1 червня отримали відстрочку ті, хто зобов'язаний подавати електронні декларації в квітні;

у квітні не буде жодних податкових перевірок.

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Реєстратори розрахункових операцій

З 19 квітня мали стати доступними програмні РРО, тобто з моменту набуття чинності закону №128. Але через карантин термін запуску програмних РРО перенесли на 1 серпня, а термін обов'язкової установки перенесли з 1 жовтня на 1 січня 2021 року.

За раніше ухваленими нормами, ФОПи 2 – 4 груп з доходом до 1 мільйона гривень на рік звільнялися від використання РРО з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року. Проте ці терміни також змістили. Від використання РРО їх звільняють з 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року.



Фінансові полегшення на період дії карантину / Інфографіка 24 каналу

Фінансовий моніторинг

28 квітня стане чинним новий закон про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Він змінює принципи роботи фінансового моніторингу.

Обов'язково перевірятимуть операції на суму понад 400 тисяч гривень в еквівалент. Наразі під моніторинг підпадають всі операції на суму понад 150 тисяч гривень.

Перевірятимуть за наявності 4 ознак, а не 17, як зараз.

Це такі фінансові операції:

з готівкою (внесення, переказ, отримання);

з переказу грошей за кордон;

політично значущих осіб, членів їх сімей, пов'язаних з ними осіб;

із зарахування, переказу грошей, видачі або отримання кредиту або позики, якщо одна зі сторін перебуває або живе в державі, яка не виконує міжнародні рекомендації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Також перевірятимуть, якщо в одного з учасників операції є рахунки в банку, який зареєстрований у такій державі.

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Збільшиться кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу. До переліку додадуть бухгалтерів (зараз компанії, що надають такі послуги), податкових консультантів, адвокатів, які працюють індивідуально (в тому числі бюро і об'єднання), постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, консультантів з купівлі та продажу нерухомості.

Збільшиться зобов'язання СПФМ (суб’єктів первинного фінансового моніторингу). З квітня вони також зобов'язані ділитися всією наявною інформацією (крім особистих даних), якою володіють, з Держфінмоніторингом на його запит. Але в законі немає застереження, що всю інформацію передають на підставі рішення суду.

За порушення таким суб’єктам загрожують величезні штрафи. Наприклад, за порушення при належній перевірці – до 204 тисяч гривень; порушення при переказі коштів та віртуальних активів (дані про платника і одержувача) – до 170 тисяч гривень.



У квітні запрацює закон про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / Фото UAPS

Призов

Весняний призов на строкову службу повинен був стартувати 1 квітня. Але його перенесли на 1 травня і триватиме він до 31 липня.

Освіта

З 6 квітня стартує проєкт Всеукраїнська школа онлайн. У його межах 40 педагогів із Києва на період карантину стануть вчителями для всієї України.

Вчитися онлайн школярі зможуть через фейсбук та ютуб, а також уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали.

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Транспорт

З 1 квітня транспорт Києва переходить на єдиний електронний квиток Kyiv Smart Card для оплати проїзду. При цьому вже не діятимуть разові талони і жетони.

Е-квиток діятиме у столичних метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці. Квиток не буде прив’язаний до певного виду транспорту, що дуже зручно.

Так, передбачено проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць вартістю 290, 390, 575 та 770 гривень відповідно. Так званий "безлімітний" проїзний на всі види транспорту коштуватиме 1300 гривень.

Працюватиме і "туристичний" проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме він 100, 150 та 200 гривень відповідно.

Щоправда, кияни відчують ці зміни після закінчення карантину. Адже метро в Україні зупинили, а наземний транспорт возить лише працівників життєво необхідних сфер.

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Kyiv Smart Card / Фото "Дім інновацій"

Карантин

24 квітня в Україні повинен припинитися режим карантину у зв’язку з коронавірусом. Як відомо, Кабінет Міністрів продовжив карантин з 3 до 24 квітня. Згідно з документом, до вказаного часу карантин поширюється на установи громадського харчування, ТРЦ та інші заклади розважальної діяльності. Проте експерти і посадовці припускають, що термін дії карантину продовжать.

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