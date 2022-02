Українські військові змогли збити ракету в повітрі, проте її уламки влучили в багатоповерхівку та вона загорілася. Натомість у трансляції ситуація видається такою ж спокійно, як дванадцятьма годинами раніше. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на трансляцію.

Показують пусті вулиці

Від моменту запуску стріму до 8 ранку там було помітно лише пустий Майдан Незалежності. Повз нього інколи проїжджали поодинокі автомобілі.

Ця трансляція на ютубі називається View of Maidan square in Kyiv, Ukraine, after Russian invasion. Що в дослівному перекладі з англійської означає "Вид на Майдан у Києві, Україна, після російського вторгнення".

Інші "нашумілі" стріми Reuters

Під час включення з цього ж місця 15 лютого сталася подія, яка викликала чимало обурення. Тоді під час запуску в кадрі звучав гімн СРСР. Це прокоментував продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій. Він сказав, що їхня агенція не може контролювати звуки на фоні під час включення.

А ось другий інцидент вже був уже наступного дня. Проте це мало менше скандального забарвлення. Компанія Dronarium запустили перед камерою дрон з оголошенням. Там мовилося про можливість купівлі гаражу (приміщення посольства РФ) в Солом'янському районі.

Коротко про руйнування будинку в столиці Росією

Приблизно о 4:20 почався ворожий обстріл. Ракету окупантів збили в Дарницькому районі Києва. Уламки пристрою влучили в багатоповерхівку на вулиці Кошиці, тому спалахнули одразу кілька поверхів будівлі.

Згодом стало відомо, що загалом постраждали 8 людей. Голова Києва повідомив, що одна людина у важкому стані. Загалом з багатоповерхівки евакуювали 150 мешканців і ще 20 осіб врятували. Пожежу вдалося ліквідувати вже о 05:37.

Важливо! Збройні сили України невпинно дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!