Украинские военные смогли сбить ракету в воздухе, однако ее обломки упали в многоэтажку, и она загорелась. А вот в трансляции ситуация кажется такой же спокойной, как двенадцать часов раньше. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию.

Показывают пустые улицы

С момента запуска стрима до 8 утра там был заметен только пустой Майдан Незалежности. Мимо иногда проезжали одиночные автомобили.

Эта трансляция на ютубе называется View of Maidan square in Kyiv, Ukraine, after Russian invasion. Что в дословном переводе с английского означает "Вид на Майдан в Киеве, Украина, после российского вторжения".

Другие "нашумевшие" стримы Reuters

Во время включения с этого же места 15 февраля произошло событие, вызвавшее немало возмущения. Тогда при запуске в кадре звучал гимн СССР. Это прокомментировал продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий. Он сказал, что агентство не может контролировать звуки на фоне при включении.

А вот второй инцидент уже был на следующий день. Однако это было менее скандльно. Компания Dronarium запустили перед камерой дрон с объявлением. Там говорилось о возможности покупки гаража в Соломенском районе.

Кратко о разрушении дома в столице Россией

Приблизительно в 04:20 начался вражеский обстрел. Ракету оккупантов сбили в Дарницком районе Киева. Обломки устройства попали в многоэтажку на улице Кошицы, потому вспыхнули сразу несколько этажей здания.

Впоследствии стало известно, что всего пострадали 8 человек. Глава Киева сообщил, что один человек в тяжелом состоянии. В общей сложности с многоэтажки эвакуировали 150 жителей и еще 20 человек спасли. Пожар удалось ликвидировать уже в 05.37.

Важно! Вооруженные силы Украины постоянно дают достойный отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают сокрушительные санкции в Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!