Мертвого мужчину обнаружили 29 октября около обеда в хостеле по улице Жилянской.

Ранее В Запорожье устроили резню в ресторане: есть погибший и пострадавший

Мужчина сам пришел и сдался в ГБР

Следователи установили, что причастным к преступлению может быть 48-летний бывший правоохранитель, проживавший здесь. Мужчина сначала скрылся с места преступления, однако через несколько часов сам пришел в ГБР.

Как оказалось, во время ссоры бывший правоохранитель нанес ножевые ранения.

Ночью между ним произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений,

– отметил начальник отдела криминальной полиции Виталий Беленький

Пока решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обвинение просит о содержании под стражей – без права внесения залога.

Обратите внимание! Среди других проверяют версию о том, что мотивом была попытка потерпевшего склонить экс-охранника к террористической деятельности.

Подозреваемому 48 лет / Фото Полиции Киева

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Экс-блюститель утверждал, что его хотели завербовать для теракта

Ранее в ГБР сообщили, что к ним сам пришел с признанием экс-работник СБУ. Он утверждал, что его хотели завербовать для теракта. Якобы после его отказа и возникла драка.