Мертвого чоловіка виявили 29 жовтня близько обіду у хостелі на вулиці Жилянській.

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Чоловік сам прийшов і здався у ДБР

Слідчі встановили, що причетним до злочину може бути 48-річний колишній правоохоронець, який тут проживав. Чоловік спочатку втік з місця злочину, проте через кілька годин сам прийшов у ДБР.

Як виявилось, під час суперечки колишній правоохоронець завдав ножові поранення.

Вночі між ним стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс удари ножем товаришу та втік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Судово-медичний експерт виявив на тілі загиблого 47 ножових поранень,

– зазначив начальник відділу кримінальної поліції Віталій Біленький

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Обвинувачення просить про тримання під вартою – без права внесення застави.

Зверніть увагу! Серед інших перевіряють версію про те, що мотивом була спроба потерпілого схилити експравоохоронця до терористичної діяльності. Підозрюваному 48 років / Фото Поліції Києва

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Експравоохоронець стверджував, що його хотіли завербувати для теракту

Зазначимо, що раніше у ДБР повідомили, що до них сам прийшов зі зізнанням експрацівник СБУ. Він стверджував, що його хотіли завербувати для теракту. Начебто після його відмови і виникла бійка.

