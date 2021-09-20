Грузина подозревают в убийстве 37-летней женщины с Черниговщины, которая подрабатывала в Киеве. Как оказалось, это уже не первый инцидент с участием злоумышленника в Украине.

К теме Жила в палатке у реки: разыскивают 2 мужчин, которые убили женщину в Киеве

Судимый в России

В 2005 году Тенгиз Ецадеишвили бежал из России. Вероятно, там мужчину должны были арестовать. Ведь раньше в России его судили за разбойное нападение, мошенничество, похищение паспорта.

Преступник вышел на свободу досрочно в 2004 году. Тогда он приобрел паспорт и пересек российско-украинскую границу. Поселился Ецадеишвили в Харькове. Затем – переехал в Днепропетровск.

Получил "паспорт" гражданина Украины

Однажды мужчина встретился со своими земляками в Одессе.

Они пообещали помочь ему сделать паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Этот "паспорт" Тенгиз Ецадеишвили показывал при пересечении границы Украины, когда заключал договоры аренды жилья.

Его же показал и правоохранителям, когда был задержан по подозрению в совершении умышленного убийства женщины.

Убил из ревности

Грузин рассказал полицейским, что убил 37-летнюю женщину в Киеве из-за ревности. Однако правда ли это и были ли они ранее знакомы – не известно.

В СМИ говорят, что мужчина убил раньше еще одну женщину. Также сообщается, что за это преступление он должен был находиться в исправительной колонии до 2025 года. Однако его отпустили раньше.

Убийство 37-летней заробитчанки: что известно