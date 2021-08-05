По данным группы dtp.kiev.ua, несмотря на то, что девушка на переднем сиденье достаточно серьезно пострадала, а машина была существенно повреждена, водитель решил скрыться с места происшествия. Остановился он только тогда, когда пассажирка начала терять сознание.

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Владелец BMW, как свидетельствуют очевидцы происшествия, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Девушку срочно госпитализировали



Удар был очень мощным / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, авария произошла на бульваре Дружбы народов вечером 4 августа. Водитель BMW X5 на большой скорости зацепился за фуру правой частью внедорожника.

Машину существенно ободрало, а ее пассажирка получила серьезную травму ноги.

Несмотря на ДТП водитель скрывался с места происшествия до проспекта Науки. Остановился он только тогда, когда девушка от боли начала терять сознание.

Чтобы извлечь пострадавшую понадобилась помощь спасателей. Медики решили срочно госпитализировать пассажирку в больницу.

На месте происшествия работали полицейские и следователи. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о совершении пьяного ДТП с пострадавшими. Окончательную квалификацию, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следователи должны установить после выводов медиков о степени тяжести травм девушки.

Смотрите видео с места страшной аварии в Киеве на бульваре Дружбы народов: