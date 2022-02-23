Речь идет о повторной баллистической экспертизе – исследовании огнестрельного оружия. Такого решения требовал адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.

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Претензии адвоката

Защитник Ивана Приходько, которого обвиняют в убийстве ребенка, заявил, что предыдущее исследование Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз было непрофессиональным.

По словам Чевгуза, экспертиза не дает ответа на вопрос, кто из всех четырех правоохранителей попал в Кирилла.

Я понимаю, что семье мальчика хочется "казнить-помиловать". Кого? Обвиняемых четверо, а пуля одна. Попал в мальчика один. И один должен и отвечать,

– заявил адвокат.

Объяснения прокурора

Прокурор Сергей Самчук заверил, что экспертиза будет углубленной. Он отметил, что сейчас эксперты ознакомились с материалами дела и обратились за дополнительными.

"Это уточняющие вопросы относительно точного роста некоторых обвиняемых. В деле указали средние показатели, есть анкета, где указывают показатели от и до. Для более точного результата необходимы четкие данные, сегодня мы соответствующее решение приняли", – пояснил прокурор.

Реакция бабушки убитого мальчика

По словам Александры, суд попросил в СИЗО, где находится Иван Приходько, предоставить точные данные роста обвиняемого. Однако выяснили, что информацию указали примерно.

"И теперь суд постановил, чтобы ГБР приехали в СИЗО и померили рост Приходько. Это вообще дурдом. Чевгуз затягивает дело. Он хочет доказать, что это не Иван убил ребенка. Потому что только Ивану инкриминируют убийство по неосторожности. Получается, ребенка убили, а он хочет доказать, что никто не убил", – сказала Александра.

Обратите внимание! Следующее заседание запланировали провести 20 марта.

Убийство Кирилла Тлявова: коротко