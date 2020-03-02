09:38
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ

      Лідерів секти у Південній Кореї судитимуть через розповсюдження коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Засновник релігійної організації Лі Ман Хі / bbc.com

      У Сеулі судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу. Відповідний позов до суду влада подала проти засновника організації Сінчонджі – Лі Ман Хі, а також 11 інших лідерів.

      Їх звинувачують у вбивстві, заподіянні шкоди та порушенні закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань. Про це повідомило BBC.

      Читайте також: В Ірані люди облизують ворота мечеті, щоб захиститися від коронавірусу: відео

      Відомо, що після обстеження, вперше коронавірус виявили у 61-річної учасниці релігійної групи. Симптоми хвороби у неї проявилися ще 10 лютого 2020 року, однак жінка двічі ігнорувала про проходження відповідного тесту. За офіційними даними, симптоми коронавірусу виявили майже в 9 тисяч членів релігійної організації, з-поміж 200 тисяч. Масове зараження відбулося під час здійснення релігійного обряду.

      88-річний лідер секти Лі Ман Хі також здав аналізи на коронавірус, однак результати поки що невідомі.

      Один із членів організації повідомив кореспондентці BBC, що "церква просить вибачення за цю ситуацію". Він зазначив, що попри те, що деякі члени побоялися розкрити свої імена, однак церква надала всю необхідну інформацію, зокрема і локації та перелік учасників.

      Що відомо про секту Сінчонджі?Релігійну організацію Сінчонджі у 1984 році заснував південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Нині Сінчонджі налічує понад 200 тисяч послідовників по всьому світу. Відомо, що члени цієї організації під час служб практикують фізичний контакт, вірять у вічне життя і вважають, що помирають лише люди зі слабкою вірою. 

      Лі Ман Хі стверджує, що Біблію написали зашифрованою метафоричною мовою, її справжній зміст доступний лише йому і його послідовникам

      Загалом у Південній Кореї зафіксувала 3730 випадків зараження коронавірусом, з них 21 – закінчилися смертю. Понад половина зі всіх хворих – учасники релігійної організації Сінчонджі. Південна Корея стала другою країною за кількістю хворих на коронавірус після Китаю.

      Факти про коронавірус

      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Медицина Здоров'я Південна Корея Коронавірус Covid-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 "Реал" вперше за 6 років переміг "Барселону" в домашньому матчі: відео
      Михайло Гема
      сьогодні , 08:40 Загадкове Міністерство цифрової трансформації: все було би добре, якби не одне але
      Олекса Коба
      сьогодні , 08:01 Головні новини 1 березня: втрати на фронті, у Європі зросла кількість хворих на коронавірус
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 07:01 Депозит на 50 тисяч новонародженим: що конкретно пропонують депутати
      Ірина Поліщук
      1 березня , 22:00 Кремль зганьбиться у Сирії, кандидати на крісло прем'єра та спалах коронавірусу: блоги тижня
      Блоги тижня
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук