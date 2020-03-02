Лідерів секти у Південній Кореї судитимуть через розповсюдження коронавірусу

У Сеулі судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу. Відповідний позов до суду влада подала проти засновника організації Сінчонджі – Лі Ман Хі, а також 11 інших лідерів.

Їх звинувачують у вбивстві, заподіянні шкоди та порушенні закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань. Про це повідомило BBC.

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Відомо, що після обстеження, вперше коронавірус виявили у 61-річної учасниці релігійної групи. Симптоми хвороби у неї проявилися ще 10 лютого 2020 року, однак жінка двічі ігнорувала про проходження відповідного тесту. За офіційними даними, симптоми коронавірусу виявили майже в 9 тисяч членів релігійної організації, з-поміж 200 тисяч. Масове зараження відбулося під час здійснення релігійного обряду.

88-річний лідер секти Лі Ман Хі також здав аналізи на коронавірус, однак результати поки що невідомі.

Один із членів організації повідомив кореспондентці BBC, що "церква просить вибачення за цю ситуацію". Він зазначив, що попри те, що деякі члени побоялися розкрити свої імена, однак церква надала всю необхідну інформацію, зокрема і локації та перелік учасників.

Що відомо про секту Сінчонджі?Релігійну організацію Сінчонджі у 1984 році заснував південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Нині Сінчонджі налічує понад 200 тисяч послідовників по всьому світу. Відомо, що члени цієї організації під час служб практикують фізичний контакт, вірять у вічне життя і вважають, що помирають лише люди зі слабкою вірою.



Лі Ман Хі стверджує, що Біблію написали зашифрованою метафоричною мовою, її справжній зміст доступний лише йому і його послідовникам

Загалом у Південній Кореї зафіксувала 3730 випадків зараження коронавірусом, з них 21 – закінчилися смертю. Понад половина зі всіх хворих – учасники релігійної організації Сінчонджі. Південна Корея стала другою країною за кількістю хворих на коронавірус після Китаю.

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу