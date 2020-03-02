Лидеров секты в Южной Корее будут судить за распространения коронавируса

В Сеуле будут судить лидеров религиозной группы, которая стала центром распространения коронавируса. Соответствующий иск в суд власти подали против основателя организации Синчонджи – Ли Ман Хи, а также 11 других лидеров.

Их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщило BBC.

Читайте также: В Иране люди облизывают ворота мечети, чтобы защититься от коронавируса: видео

Известно, что после обследования, впервые коронавирус обнаружили у 61-летней участницы религиозной группы. Симптомы болезни у нее проявились еще 10 февраля 2020 года, однако женщина дважды игнорировала прохождение соответствующего теста. По официальным данным, симптомы коронавируса обнаружили почти в 9 тысяч членов религиозной организации, из числа 200 тысяч. Массовое заражение произошло во время совершения религиозного обряда.

88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, однако результаты пока неизвестны.

Один из членов организации сообщил корреспонденту BBC, что "церковь просит прощения за эту ситуацию". Он отметил, несмотря на то, что некоторые члены побоялись раскрыть свои имена, церковь предоставила всю необходимую информацию, в том числе и локации и перечень участников.

Что известно о секте Синчонджи?

Религиозную организацию Синчонджи в 1984 году основал южнокорейский проповедник Ли Ман Хи, называющий себя новым воплощением Иисуса Христа. Сейчас Синчонджи насчитывает более 200 тысяч последователей по всему миру. Известно, что члены этой организации во время служб практикуют физический контакт, верят в вечную жизнь и считают, что умирают только люди со слабой верой.



Ли Ман Хи утверждает, что Библию написали зашифрованной метафорическим языком, ее истинный смысл доступен только ему и его последователям

В общем, в Южной Кореи зафиксировано 3730 случаев заражения коронавирусом, из них 21 – закончились смертью. Больше половины из всех больных – участники религиозной организации Синчонджи. Южная Корея стала второй страной по количеству больных коронавирусом после Китая.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала