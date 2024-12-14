Техногенна катастрофа на ЧАЕС спричинила тисячі смертей та потерпілих від великої дози радіації. Детальніше про цей день – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Важливо Покоління Чорнобиля: (не)офіційна історія катастрофи ЧАЕС

Історія катастрофи на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа у світі. На четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції відбувалися випробування однієї з систем безпеки. Після цього несподівано пролунали два вибухи, внаслідок яких зруйнувалася частина реакторного блоку та розпочалася сильна пожежа. Водночас радіоактивний пил почав надходити в повітря.

Він поширився територією Радянського Союзу та забруднив майже усі країни Європи, за даними Українського інституту національної пам'яті. Понад 8 мільйонів жителів України, Білорусі та Росії отримали значні дози опромінення і близько 500 тисяч людей загинули від наслідків радіації.

Техногенну катастрофу намагалися ліквідувати тисячі пожежників, енергетиків та інженерів, більшість з яких швидко померли. Також відомо, що понад 90 000 мешканців, які жили поблизу, евакуювали із зони зараження.

Ліквідатори наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС / Фото з Вікіпедії

Радянська влада приховувала факт катастрофи на ЧАЕС. Протягом двох днів світ не знав, що стався вибух на реакторі. СРСР створював ілюзію безпеки й 1 травня вивела людей на святкову демонстрацію, попри зараження повітря радіоактивними речовинами. Втім, про справжні наслідки трагедії вже стало відомо за часів незалежності.

14 грудня 1986 року над зруйнованим енергоблоком встановили спеціальний саркофаг. Наразі Чорнобильська АЕС не експлуатується.

Ця трагедія прискорила розпад Радянського Союзу, адже приховування правди та недостатні заходи безпеки перестали діяти навіть на прихильників комуністичної ідеї.

День ліквідатора 2024: що це за свято

На державному рівні День ліквідатора запровадили у 2006 році Указом третього Президента України Віктора Ющенка, з метою гідного відзначення мужності, самовідданості й високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 14 грудня українці згадують про сміливих людей, що віддали власне життя заради безпеки не тільки нації, але й усього світу.