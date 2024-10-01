Останнє свято досить важливе для українців, оскільки воно вшановує видатний період історії. Козаки зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність рідної держави. Про історію Дня українського козацтва – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть 1 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна брати гроші в борг

День українського козацтва: історія свята

Перша згадка про козаків на території України датується XV століттям. Вони бажали жити у вільній державі, тому активно боролися за свободу своєї землі, захищаючи її від ворогів.

Після заснування Запорозької Січі козаки стали вправніше воювати з ворогами та здійснювати морські походи. Сміливі чоловіки були вільними від кріпацтва, а у вільний час займалися господарством. До того ж вони шанували Пресвяту Богородицю, бо вірили, що Вона захищає їх від лиха під час битв.

Що цікаво, 14 жовтня щорічно обирався новий гетьман. Ця подія спонукала другого президента України Леоніда Кучму затвердити День українського козацтва саме в таку дату, у 1999 році.



День українського козацтва 2024 / Фото Pinterest

З 2023 року українці відзначають це свято 1 жовтня, а не 14-го. У зв'язку з календарною реформою, яка передбачає перехід ПЦУ й УГКЦ на новий стиль, дати більшості свят змістилися на 13 днів назад, зокрема і День українського козацтва.

Традиції Дня українського козацтва

У багатьох містах України організовували спеціальні заходи до Дня українського козацтва. Так, влаштовувалися фестивалі, походи шляхами козаків, турніри з боротьби, конкурси, де виконувався народний танець "гопак" тощо.

Козаки стали уособленням безстрашних бійців за незалежність і свободу рідної землі. Вони впевнено йшли до своєї мети, як і ЗСУ, які зараз захищають свою Батьківщину від ворогів.