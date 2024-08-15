У свято не можна сваритися, лихословити, лінуватися, ходити до лісу та відмовляти у допомозі. Під час Горіхового Спасу потрібно піти до церкви, аби посвятити кошики. Які продукти класти, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Горіховий Спас: що покласти у кошик

У давні часи люди освячували в храмі полотна, пасма та льон. Річ у тім, що свята вода допомагала вилікувати від хвороб. Крім того, у давнину була поширена магія, тому вона очищала після ритуалу ворожіння. У народі також казали, що освячені речі дозволяють дізнатися свою долю, якщо провести правильний обряд.

Зараз ці традиції вже не збереглися, тому люди освячують у церкві лише продукти. У кошик, зокрема, кладуть горіхи – головний символ свята, гілки та листя горіха, мед, виноград, яблука та хліб. Після богослужіння та освячення люди готують з цього всього різні відвари та настоянки.

У свято Горіхового Спасу не забувають освячувати й криниці та джерела. Цю воду потім обов'язково п'є кожен член родини, до того ж нею окроплюють хату. Таким чином прощаються з літнім циклом свят.