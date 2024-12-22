У цей день наші предки намагалися не виходити з дому ввечері, бо не хотіли зустрітися зі злими духами. Про заборони й прикмети 22 грудня – дня пам'яті святої великомучениці Анастасії – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої великомучениці Анастасії

Вона народилася у родині язичника та християнки, що таємно сповідувала віру. Мати Анастасії відправила доньку на виховання та навчання до Хрисогона, чесного чоловіка, який віддано служив Богу. Одного дня матір дівчини померла. Тому батько планував віддати доньку заміж за Помплія. Поки наречений знущався з Анастасії, вона таємно перевдягалася в старий одяг та допомагала християнам, яких кинули до в'язниці. Дівчина турбувалася про хворих та лікувала їх. Втім, Помплій дізнався про діяльність своєї дружини та завдав ще більших страждань їй. Після смерті чоловіка, Анастасія роздала майно нужденним та продовжила займатися добрими справами. Однак імператор Діоклетіан дізнався про дівчину та наказав її стратити. Анастасію прив'язали до стовпів та спалили.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна ходити босоніж в оселі.

Народні прикмети

Якщо хмари рухатимуться проти вітру, то очікуйте снігу.

Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде погода навесні.

Якщо побачите багато бурульок, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо вогонь яскраво горітиме в печі, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

День енергетика. Це свято заснувала Президія Верховної Ради СРСР у 1966 році, видавши відповідний Указ. Після розпаду Радянського Союзу, в незалежній Україні вирішили залишити це свято. На державному рівні його офіційно затвердив Указ першого президента Леоніда Кравчука у 1993 році.